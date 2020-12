La falta d’estoc acumula mesos de demanda en alguns sectors comercials

Per al comerç tot són entrebancs, aquest 2020. Entre els obstacles, i no pas dels fàcils de salvar, hi ha la falta d´estoc en alguns sectors. Xina, la fàbrica del planeta, va aturar la seva producció a començaments d´any per la pandèmia. Una de les conseqüències del virus ha estat un alentiment generalitzat en components que han deixat alguns magatzems pràcticament a zero. Tot plegat, més greu quan arriba el Nadal i les vendes no es poden fer per manca de producte. És el cas de bicicletes, electrodomèstics o instruments, com expliquen comerciants bagencs que pateixen el fenomen del trencament d´estoc, d´una gran complexitat global que fa difícil predir quan tindrà una solució.

A la botiga especialitzada en bicicletes The Cyclery, al polígon Sant Isidre de Sant Fruitós, hi ha una llista d´una seixantena de bicicletes elèctriques per servir des de fa tres mesos. No arriben els productes demanats. I la llista de comandes no para de créixer, explica Joan Vila, el seu propietari. A l´entorn de Wuhan, precisament, diu Vila, es fabriquen alguns dels components imprescindibles per a les bicicletes. Però la covid ha deixat les fàbriques sota mínims. «Ara és quan es demanen les bicicletes per a la canalla», lamenta Vila, que ara no pot servir productes (especialment, bicicletes del rang d´entrada, amb més rotació) dels quals abans disposava «en només dos dies». A més, els fabricants (alguns ja alerten que no podran servir fins al 2022), han pujat preus. Els costos dels gran contenidors també s´han multiplicat. Tot plegat fa que sigui «per plorar», diu Vila, que preveu que al llarg de l´any que ve es relaxi l´espera. «Però després hi haurà un sobreestoc», alerta.

Llorenç Juanola, d´Expert Juanola Photomaton, té problemes de subministrament de productes com forns, encimeres, microones, neveres, congeladors o radiadors elèctrics. Just en un moment en què l´electrodomèstic, per l´augment de la vida als domicilis, ha incrementat la demanda. «A Turquia, Beko va tancar una de les tres línies de producció», explica Juanola, un fet que ha deixat sense estocs d´aquesta multimarca. I el problema no és de Manresa: tota la cadena Expert, amb 75 botigues a Catalunya, el pateix. Tot el mercat, en general. El que no es troba a les botigues físiques, tampoc es troba a Internet. «De vegades hem tingut una o dues torradores o batedores per a tota la cadena», es queixa Juanola. A la botiga hi ha comandes sense poder resoldre des del mes d´agost. «Sort que la a gent té paciència i que ha augmentat el comerç de proximitat», apunta Juanola.

Un cas similar és el d´instruments, especialment els que tenen components electrònics, com teclats o bateries, a més d´amplificadors i també alguns de vent, explica Ferran Solans, de la manresana Solans Música. Es tracta de material fabricat a Xina i Indonèsia, «però també a la Índia o al Japó». Solans diu que en algunes fàbriques de components «hi ha hagut acomiadaments i regularitzacions de la producció» que han alentit el servei de comandes. A Solans hi ha encàrrecs per servir des del mes de setembre, però el seu responsable confia que en el primer trimestre de l´any que ve es pugui normalitzar la situació.