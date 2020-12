Jaume Caballé: «Fem pales a mida, amb materials d'última generació i de qualitat»

L'empresa Shooter Padel fabrica pales de pàdel. Destaca per la qualitat del producte, elaborat a Olius (Solsonès).

Shooter Padel és una empresa petita però un referent del sector. Quin és el secret?

Hem hagut de buscar el tret diferencial, ja que és un mercat competitiu. Hi ha moltes empreses fabricants de grans marques, que produeixen moltes pales i que tenen grans inversions en màrqueting, comunicació, esponsorització... Moure's en el món de les pales de pàdel sent una empresa petita no era fàcil i calia buscar una estratègia. Per això fem pales artesanals, a mida del jugador i personalitzables.

Com són les pales de pàdel que fabriquen?

Les fem a mida, per a clients que volen pales especials, amb qualitat extrema, amb materials d'última generació i amb una eficiència de joc que està per sobre de qualsevol pala estàndard del mercat.

Shooter Padel fabrica pales de pàdel amb valor afegit...

Donem serveis que altres marques no ofereixen perquè tenen un sistema de producció estandaritzat. Per exemple, el client pot personalitzar la pala amb el nom del jugador; donem assessorament tècnic per vendre el producte que millor s'adequa a cada forma de jugar; i estem desenvolupant un programa per poder fer la pala a mida del jugador, sortint de les referències de catàleg i sempre amb els materials de fibra adequats i les densitats de les escumes interiors idònies.

Quina és la producció?

La nostra capacitat productiva és de 5.000 pales de pàdel cada any. El consum a l'Estat espanyol és superior a 400.000 o 500.000 unitats anuals, per tant la nostra producció és molt petita i per un segment de mercat petit però exclusiu.

Quins canals de venda tenen?

En tenim tres: les botigues d'esports, per mitjà de clubs esportius i monitors, i l'e-commerce. Cal dir que aquest canal, el de venda online, representa el 50% de les nostres vendes.

Internet els permet arribar arreu. Quin és el principal mercat internacional?

Gràcies a Internet (shooterpadel.com) hem entrat amb força a França, Itàlia, al Regne Unit i a països del nord d'Europa. I també a Catalunya i l'Estat espanyol.

Quin és el seu perfil de client?

Venem pales tant per a professionals com per amateurs, per aquells que busquen una exclusivitat i un nivell de joc molt efectiu. Ens contacten molts jugadors d'alt nivell que volen un producte d'alta tecnologia, fet amb bons materials i que els ajudi amb el seu joc. Cal remarcar que els nostres models tenen en compte el nivell de cada jugador, i contemplen el joc d'homes i el de dones, que per qüestions físiques sol ser diferent.

El pàdel continua sent un esport en auge?

És un esport que, a casa nostra, continua creixent. I hi ha altres països on el pàdel és incipient i està en procés de creixement, la qual cosa és molt interessant per a la internacionalització.

Com els ha impactat la crisi de la covid?

Ens ha tocat sí, i més sent una empresa petita i artesanal. Hem de pensar que s'ha parat el joc i s'han tancat els clubs, i això ha repercutit en la parada de les vendes durant un temps. Ara, a les portes de les festes de Nadal hem tornat a tenir demandes i ens creixen les vendes perquè una pala de pàdel és també un bon regal.

Tenen projectes entre mans?

El 2021 volem actualitzar dissenys, imatge de marca, treballem també per treure nous productes per complementar la gamma de pales, estem estudiant l'opció de fer pales amb materials reciclables, i també volem desenvolupar nous mercats i millorar aspectes de l'e-commerce.

Per a noves inversions, compten amb ajuts bancaris?

Sí. De fet, el finançament és clau perquè les petites empreses puguem créixer. BBVA veu que a Shooter Padel tenim un pla consistent i ens ajuden en el finançament per tirar endavant projectes, generar valor i revertir en el creixement de la marca i de l'empresa.