Quatre negocis estrenen el viver d’artesania de Manresa El taller de la tieta d’spart Macropus Lulets

L´Ajuntament de Manresa va inaugurar ahir el viver d´artesania Artífex, ubicat en un edifici de propietat a l´entrada del mercat Puigmercadal. Des de mitjans d´octubre quatre petits negocis regentats per dones exhibeixen els seus productes després de superar un concurs públic que exigia que els productes que es comercialitzessin estiguessin elaborats, totalment o parcialment, al Bages, o bé que no n´hi hagués oferta a la comarca. Els quatre negocis són El taller de la tieta (artesania tèxtil), Macropus (dessuadores i jerseis per portar nounats i per a embarassades), Lulets (joguines de cartó) i d´spart (espardenyeria).

El local (adquirit per l´Ajuntament el 1984, que ha acollit, entre d´altres, la botiga Roba Amiga, activitats del Cicle d´Art Vi_Suals i un efímer Punt d´Assessorament d´Eficiència Energètica), té una superfície de 96 metres quadrats a peu de carrer, on es comercialitzen els productes, i una planta superior ara convertida en magatzem però que es pretén que aculli tallers en el futur. Els quatre negocis tenen uns contractes d´arrendament per una durada de tres anys, que es podran prorrogar dos anys més, amb un preu de lloguer assequible (81,90 euros al mes) que inclou el subministrament de llum i aigua; el servei de telefonia fixa i wifi; un sistema antiincendis amb el manteniment dels extintors, una assegurança i les reparacions estructurals necessàries.

L´acte, que l´Ajuntament va voler dotar de molta solemnitat, va aplegar l´Alcalde, Marc Aloy, regidors de tots els grups municipals i la directora general de Comerç de la Generalitat, Muntsa Vilalta.

En els parlaments, la regidora d´Indústria, Comerç i Activitats, , Núria Masgrau, va valorar el projecte de viver com una aposta pel producte local i sostenible i va destacar el fet que els quatre negocis estiguin dirigits per dones. Vilalta, per la seva banda, va posar en valor el fet que el viver aglutini en un sol projecte comerç i artesania, una activitat que, recordant el lema de l´última setmana que hi va dedicar la Generalitat, «pot salvar el món». O, almenys, va rebaixar l´expectativa Vilalta, «la ciutat». Per a la directora general, el fet que els productes del viver siguin de procedència bagenca suposa valorar el patrimoni; alhora, el fet que s´ubiqui en ple centre històric aporta «una llavor» per a la recuperació dels nucli antic de la capital del Bages. Vilalta també va incidir en la rellevància de la «col·laboració público-privada» que fa possible el viver i la projecció de l´artesania.

L´alcalde Aloy va qualificar la inauguració d´«excel·lent notícia», en un moment en què el comerç està patint especialment les conseqüències econòmiques de la pandèmia. A més, suposa un element afegit en un projecte més ampli de reimpuls del mercat de Puigmercadal, en el qual ja són a punt de començar les obres del que serà el primer supermercat cooperatiu de Catalunya. Per a Aloy, l´obertura del viver és «un brot verd que tant de bo es converteixi en un jardí de flors», i que hauria de servir d´estímul, va dir l´alcalde, perquè propietaris privats cedeixin espais en desús per a activitats similars.

Sílvia Bayer es va llevar un diumenge, explica, «i li vaig demanar a la mare que m´ensenyés a cosir». Des d´aleshores ha fet tant roba de nadó com, ara, discos desmaquilladors de bambú, portaentrepans o rotllos de tovalló de cuina. Tambe teixeix mascaretes transparents i semitransparents «amb certificat europeu». A més de cosir, treballa en una llar d´infants i també com a administrativa.

Extreballadores de L´Espardenyeria (que va tancar a Manresa el juliol de l´any passat), Dolors Miró i Susanna Cuervas van decidir transformar la seva experiència en una nova aventura professional. Elaboren espardenyes amb betes manresanes, models que duen noms com Agulla o Llum. Calcen també la cultura tradicional de diversos punts del país. L´objectiu és, en el futur, obrir la pròpia botiga.

Quan Queralt Haro estava embarassada no trobava la peça que volia: una dessuadora per portar el nadó. La va dissenyar ella mateixa, i des de fa tres anys les ven online arreu de l´Estat. Tenia un showroom a les Escodines, però el trasllat familiar a prop de la natura, fora de Manresa, li feia imprescindible disposar d´una botiga a la ciutat. El concurs de l´Ajuntament li va anar com anell al dit.

Les joguines de cartró són l´especialitat d´aquesta empresa, propietat de la professora de secundària Íngrid Blasco, que va elaborar els primers dissenys per fer jugar el seu fill petit, ara fa quatre anys. Amb la seva parella, enginyer mecànic, donen forma a unes peces que volen ser una alternativa a la joguina industrial i de plàstic. Són desmuntables i no van pintades, perquè els xics desenvolupin la imaginació.