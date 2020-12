Manresa estrena marca comercial i una campanya d’estímul del consum local

La capital del Bages estrena marca comercial, aquesta campanya de Nadal: Manresa Comerç, amb la qual vuit associacions comercials de la ciutat pretenen revifar el sector en uns moments de gran complexitat econòmica i per al consum.

«És important sumar-nos per fer accions conjuntes a la ciutat i posar de manifest la rellevància del comerç local», explicava ahir Tània Infante, presidenta de la UBIC, durant la presentació pública de la nova marca. Un acte que va reunir també representants de les associacions del carrer Urgell (Carles Gonfaus), el carrer Nou (Carles Rubí), Guimerà (Neus Uró) i Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i entorn (Josep Tobeña).

La nova marca arriba amb una campanya d´estímul del comerç local, que tindrà tres vessants. D´una banda, es pretén «conscienciar» als mitjans i les xarxes socials de la rellevància del consum en botigues físiques, posant de manifest la singularitat que suposa poder convertir la compra en «una experiència». De l´altra, s´han ubicat fins a sis photocalls en diferents punts de la ciutat (ahir ja eren visibles a plaça Major, l´avinguda de les Bases i la cruïlla entre els carrers Casanova i Guimerà) amb imatges de ciutats (Nova York o Londres) i també amb motius nadalencs. Qui pengi una fotografia a Instagram amb el hashtag #manresacomerçalmon entrarà al sorteig de 2 bitllets d´avió. També hi haurà una activitat per als menuts, que consistirà en amagar fins a seixanta tions en aparadors. A l´oficina de turisme de la ciutat es podrà recollir una butlleta on es podran anotar els descoberts. Qui en trobi com a mínim trenta tindrà premi.

Sota la marca Manresa Comerç (que estrena logotip, elaborat per l´estudi Duplex Creativity) s´apleguen prop de mig miler d´establiments de la ciutat, les associades a vuit entitats comercials manresanes. La resta no s´hi han afegit «de moment», deia ahir Infante, «per la seva dinàmica interna». Així, la campanya aplega les associacions de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants; Carrer Nou; Carrer Urgell; Carretera de Vic; els paradistes del mercat de Puigmercadal; Guimerà i Carrer Barcelona, a més de la UBIC.

Les accions per a la campanya de Nadal volen ser l´inici d´una col·laboració multientitats amb recorregut. «És la campanya comercial més agosarada quant a recursos», apuntava ahir la presidenta de la UBIC. Amb tot, aquesta no és la primera acció conjunta de diferents associacions, que ja han treballat anteriorment en programes com la fira Forastocks o la Shopping Night.