Mercadona inverteix 6,7 milions en l'obertura del nou establiment de Manresa

La cadena valenciana Mercadona va obrir ahir un nou establiment a Manresa, en el qual ha invertit 6,7 milions d´euros, segons fonts de l´empresa. El nou supermercat, ubicat al carrer Francesc Moragas, substitueix el que fins aquest dissabte estava en funcionament just al davant, a la cantonada amb la plaça Mil·lenari, «per no adaptar-se als estàndards de qualitat i comoditat requerits actualment», segons les mateixes fonts.

El supermercat obert des d´ahir al matí, el tercer que la cadena té a Manresa, compta amb una plantilla de 52 persones, 41 reubicades del Mercadona de Mil·lenari, i onze més contractades per al llançament del nou establiment, segons han explicat fonts de l´empresa valenciana a aquest diari.

El supermercat s´ha construït on hi havia ubicada la benzinera Set Serveis, que va vendre el solar a la cadena de distribució. Les obres es van iniciar el 25 de maig, i hi han treballat 134 persones de 46 empreses proveïdores, ha apuntat l´empresa.

El nou Mercadona és dels que la cadena anomena «eficients», un model que la companyia està implantant a tota la cadena. Aquesta obertura forma part del pla inversor de Mercadona a Catalunya previst per al 2020 i dotat amb 140 milions d´euros amb l´objectiu de «contribuir a impulsar l´activitat econòmica».

El nou model de botiga ofereix novetats en totes les seves seccions. Per exemple, disposa d´una nova xarcuteria amb pernil al tall i envasat, una góndola central a la perfumeria per a la cosmètica especialitzada, un servei de suc de taronja acabat d´esprémer, especialitats de sushi, una nova secció de forn amb màquina per tallar el pa i pastisseria refrigerada, i una nova exposició a la peixateria per als productes de conquilla, entre altres novetats. Així mateix, incorpora la nova secció «A punt per Menjar», que ofereix un total de 35 plats preparats per emportar.