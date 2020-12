Seat inicia la produccióde la seva primera moto elèctrica, MÓ eScooter 125

Seat, en col·laboració amb la firma del Baix Llobregat de motos elèctriques Silence, va iniciar ahir la producció de la seva primera moto elèctrica, la Seat Mo eScooter 125, les primeres unitats de les quals estaran disponibles en 18 concessionaris del conjunt de l´Estat a partir d´avui.

Segons va informar ahir l´automobilística, la moto es produeix a la planta de Silence ubicada a Sant Boi de Llobregat, després de l´incendi que va patir la fàbrica de la companyia a Molins de Rei, que va quedar calcinada.

La primera moto 100% elèctrica de Seat arribarà també a altres cinc països europeus, Alemanya, França, Itàlia, Àustria i Suècia, en el primer trimestre de l´any que ve, i en el segon semestre es comercialitzarà a Portugal.

Impulsada per un motor elèctric de 7 kW, la moto arriba a una velocitat màxima de 95 quilòmetres per hora i té una acceleració de 0 a 50 quilòmetres hora en 3,9 segons. La moto disposa d´un paquet de bateries que proporciona suficient energia per a una autonomia de fins a 137 quilòmetres i compta amb tres maneres de conducció, Eco, City i Sport, que s´adapten a diferents situacions. El vehicle està disponible en tres colors mat -vermell Daring, gris aluminium i blanc oxygen- i el preu de partida és de 6.250 euros.

Segons Seat, la Seat Mo eScooter 125 ajudarà a millorar la qualitat de l´aire i la mobilitat dels usuaris.

Precisament ahir, Silence va fabricar la seva primera bateria a la planta de Molins de Rei cinc setmanes després de l´incendi que va afectar completament les instal·lacions. La planta de Molins de Rei acull els departaments de màrqueting, comercial, comunicació i una línia on es produeixen bateries. El 18 de maig passat va traslladar la producció a una nova planta a Sant Boi de Llobregat, on es fabriquen les motos elèctriques de Seat. Segons va informar l´empresa en un comunicat, la capacitat de producció, un cop estabilitzada la fabricació de bateries, serà de 120 motos i 132 bateries per torn i converteix Silenci en la fàbrica amb la major capacitat de l´Estat, incloses les de moto de combustió. El conseller delegat i fundador de Silence, Carlos Sotelo, ha mostrat la seva satisfacció per haver pogut reprendre l´activitat 35 dies després de l´incendi.