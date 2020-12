Comença 2021 estalviant amb la factura elèctrica

Bassols Energia, amb més de cent anys d'experiència en el sector, ofereix un servei de proximitat amb el client i un tracte personalitzat, amb el millor assessorament i els serveis més punters. Amb Bassols Energia els clients tenen l'energia més propera, més serveis, més proximitat i pagant només per allò que consumeixen i sempre amb energia 100% verda.

La companyia catalana presenta les noves Flaix 24 hores, Flaix Nit i Flaix Estalvi, que s'adapten al teu consum elèctric. Vols una tarifa estable, que et garanteix el millor preu durant tot el dia? Descobreix la nova tarifa Flaix 24 hores. Si per contra, vols estalviar consumint l'energia només quan la necessites, la nova tarifa Flaix Nit és per a tu, amb dos preus per a la teva energia i on podràs aconseguir un 50% d'estalvi en la teva factura consumint-la en el període nocturn, quan és més barata. I, per últim, la nova tarifa Flaix Estalvi perquè maximitzis el teu estalvi. Una tarifa amb tres preus per a la teva energia perquè el teu consum energètic s'adapti al que necessites.

Amb Bassols Energia, els clients paguen només per allò que consumeixen i sempre amb energia 100% verda

I ara, si les contractes abans de finals d'any, cada mes i durant tot un any, Bassols Energia et descomptarà el 20% del terme d'energia i el 20% del terme de potència de la teva factura elèctrica perquè estalviïs mes a mes.

Tot això sense permanència, sense talls ni interrupcions per canviar-te de companyia i, el que és més important, amb energia 100% verda. No esperis més. Entra ara a Bassols Energia i canvia't a l'energia més propera.