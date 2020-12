Manresa se situa a la cua de les ciutats grans en increment del PIB per habitant

Després de tres exercicis per sota de la mitjana catalana, Manresa va experimentar el 2019 un increment del Producte Interior Brut (PIB) per habitant superior a aquesta mitjana. Amb tot, la ciutat es manté com la dotzena ciutat en el rànquing entre les ciutats de més de 50.000 habitants, la mateixa posició que ostenta des del 2016, quan va perdre´n una respecte de l´any anterior.

En conjunt, Manresa va ser la segona ciutat catalana de més de 50.000 habitants amb el menor creixement del PIB per habitant en el quinquenni 2014-2019, només per darrera de l´Hospitalet de Llobregat, segons l´avanç corresponent al 2019 dels municipis grans de Catalunya del PIB territorial que elabora l´Institut d´Estadística de Catalunya, i que va fer públic ahir.

La capital del Bages va registrar l´any passat un PIB per habitant de 26.800 euros, 6.100 menys que la mitjana catalana. Tot i que aquesta quantitat la va situar, l´any passat, en un lloc destacat entre les ciutats de més de 50.000 habitants del país, l´evolució respecte dels últims cinc exercicis revela un creixement més exigu que la mitjana. Així, en relació al 2014, el creixement del PIB per habitant de Manresa va ser del 6,35%, només superior al 5,76% de l´Hospitalet de Llobregat, però molt lluny de la mitjana catalana del 14,63% i a gairebé trenta punts del municipi que va liderar aquest rànquing d´evolució, Cerdanyola del Vallès, amb un augment del 36,03% en el mateix període.

Respecte del 2018, l´increment de Manresa va ser del 3,47%, fet que la va situar entre les 10 ciutats grans del país amb un millor comportament i per sobre de la mitjana catalana d´increment, del 3,13%. Aquest bon resultat de l´any va contrastar amb el dels exercicis precedents, quan el seu creixement anual havia estat del 0,4% (2016), de l´1,19% (2017) i de l´1,17% (2018), evolucions sempre inferiors a la mitjana nacional.

En termes de PIB municipal total, Manresa va tancar el 2018 amb 2.056,9 milions, el 4,09% més que un any enrere i el 10,04% més que el 2014. També en termes absoluts, l´evolució manresana va ser de les més minses del país, només per darrera de Santa Coloma de Gramenet (9,46%), i a més de set punts de diferència de la mitjana nacional (17,24%).

L´Idescat també aporta dades de l´evolució del PIB per habitant als municipis de més de 5.000 habitants de tot Catalunya, en aquest cas corresponents a l´exercici 2018, que ja són definitives. Dels municipis de la Catalunya central, Martorell, amb 113.000 euros, va ser el municipi amb un major PIB per habitant. De fet, la ciutat del Baix Llobregat va ser la del PIB més elevat del conjunt del país. En rl rànquing territorial, la van seguir Sant Esteve Sesrovires (76.900) i Sant Fruitós de Bages (66.600 euros). En contrapunt, Santa Margarida de Montbui, amb 9.400 euros, va ser el municipi de més de 5.000 habitants de tot Catalunya amb el pitjor registre. En la comparativa 2014-2018, Sant Fruitós de Bages, amb un augment del 36,2%, és la que va experimentar una millor evolució al territori central, seguida de Navarcles (27,12%) i Solsona (27,18%).