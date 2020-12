La UEA homenatja els associats en la 20a edició, virtual, del seu sopar anual

Més de 300 persones van assistir ahir, des de casa seva, a una original Nit Empresarial UEA, que no va voler deixar de celebrar el seu vintè aniversari, tot i les circumstàncies molt adverses per la pandèmia. Retransmès des de l'empresa Cymatic, al polígon Les Comes, l'acte va integrar tots els ingredients d'una gran trobada social empresarial sense empresaris in situ, però que va comptar amb parlaments institucionals, una conferència a càrrec d'un primera espasa com Xavier Sala Martín (que es podia seguir mitjançat una plataforma virtual, alhora que es podia mantenir contacte entre empreses a través d'una aplicació mòbil), i també un àpat, gratuït i servit aquesta vegada domicili de tots els inscrits, i elaborat per empreses associades. El que no hi va haver va ser premiat, perquè la Unió Empresarial de l'Anoia considera que enguany mereixen el guardó tradicional de la nit totes les empreses, que estan aguantant la tempesta de la covid.

L'acte, presentat per la periodista manresana Núria Bacardit, estava enguany destinat exclusivament a les empreses associades, un miler en total comptant els gremis, en «agraïment al compromís» durant aquests mesos tan difícils, especialment en un territori que va patir un confinament exclusiu el mes de març.

El president de l'associació empresarial, Joan Domènech, va enumerar una llarga llista d'agraïments als que han lluitat i lluiten encara contra la covid en aquest «any que no oblidarem i no voldrem repetir». I va insistir que cal «sentir-se orgullosos de com hem reaccionat, del que hem fet i del que estem fent». Domènech va destacar el pas a la «resiliència» per «buscar solucions empresarials» per poder afrontar el 2021 «amb optimisme». També va tenir un record per a les empreses «que no han pogut aguantar el cop» i va reclamar «treballar en equip». «O anem junts o no anem».

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, va donar l'enhorabona a l'entitat per mantenir el sopar tot i la distància exigida i va demanar «posar la mirada» ja en el 2021, en què Igualada i l'Anoia tenen importants reptes: El planejament del sòl industrial, el planejament de la capital, la licitació del nou campus de ciències de la salut, infraestructures com la remodelació de Les Comes, la implantació del 5G (que es posa en marxa aquest cap de setmana), l'enllaç de la ronda sud d'Igualada i l'impuls a l'eix transversal ferroviari.

L'economista Xavier Sala Martín va fer un recorregut pel present que deixa la crisi de la pandèmia i de totes les oportunitats d'aprenentatge que, al seu parer, no s'aprofitaran: el teletreball, un canvi en la governança, deslliurar-se de la «tirania» dels experts, aprofitar la «xarxa de cervells humans» per resoldre més problemes sanitaris o la refundació dels grans organismes internacionals. El que sí cal aprofitar, va dir l'economista, és el procés de desglobalització (impulsat per la guerra comercial xino-americana) i la implementació de la quarta revolució industrial. «Adapteu-vos», va recomanar Sala Martín.