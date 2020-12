Les exportacions catalanes del 2020 són de 53.923,8 milions, el 13,3% menys

Les exportacions catalanes van caure el 7,1% interanual a l'octubre, fins als 6.556,4 milions d'euros, segons va informar ahir el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. En un exercici marcat per l'impacte econòmic de la covid-19, Catalunya ha exportat per valor de 53.923,8 milions d'euros des del gener, el 13,3% menys que en el mateix període del 2019. Amb tot, el descens és cada cop més moderat, ja que al setembre la caiguda era del 14,1% i a l'agost del 15,2%. Catalunya no perd quota i continua representant el 25,9% de les exportacions del conjunt de l'Estat. Per altra banda, les importacions es van reduir l'11,2% a l'octubre, fins als 7.257,3 milions d'euros, amb una caiguda en l'acumulat anual del 20,7%, amb 62.259,9 milions.

Les exportacions catalanes de l'octubre van ser liderades pels productes químics (27,6% del total i una caiguda del 4,2% anual), seguides dels béns d'equip (16,2% i -9,6% interanual), i l'alimentació, les begudes i el tabac (14,9% del total, amb una reducció del 3,2%).

Aquest podi de grups de productes líders en les exportacions catalanes es manté amb alguns canvis tot el 2020: els productes químics segueixen al capdavant, amb el 29,8% del total i un decreixement del 4,3%, seguits per alimentació, begudes i tabac, que representen el 16,8% de les vendes a l'exterior i pugen el 6,7% anual, i els béns d'equip, que són el 16% del total i cauen un 19,5%.

Les exportacions a l'octubre cauen el 7,2% a Barcelona fins als 5.046,9 milions d'euros, reculen el 6,2% a Girona (532,4 milions), el 12,5% a Lleida (183,1 milions) i el 5,7% a Tarragona (794 milions). El 2020 les vendes a l'exterior de la demarcació barcelonina acumulen una caiguda del 14,7% amb 41.276 milions d'euros i les de Girona gairebé són estables, amb una disminució respecte als mateixos deu mesos del 2019 del 0,4% i un acumulat de vendes de 4.750 milions. A Lleida, el 2020 les exportacions ja són el 0,3% més elevades que en el mateix període del 2019, amb 1.798 milions d'euros, mentre que a Tarragona cauen el 16,1% amb 6.098 milions.