L'automoció reclama un «model únic» i «una sola veu» al Govern espanyol

Les patronals de l'automoció han fet una crida conjunta al Govern espanyol i a les administracions per un «model únic» per a la indústria del sector i el model de mobilitat. «Hi ha una dicotomia de models: un que s'impulsa l'automòbil electrificat, de zero emissions, digital i connectat, i un altre en què no es volen cotxes», va lamentar el president d'Anfac, José Vicente de los Mozos, que va subratllar que és important definir aquest model pels «missatges» que s'envien a l'estranger, ja que és on hi ha els centres de decisió de les marques. El sector també va demanar que en el Govern espanyol hi hagi «una sola veu» i va carregar contra l'augment de l'impost de circulació perquè es poden perdre 110.000 vendes i uns 17.000 llocs de treball.

Les patronals van celebrar ahir al matí una roda de premsa conjunta a Madrid per reclamar un «model únic» per al sector de l'automoció i va subratllar la importància que es converteixi en un «rojecte de país». En aquest sentit, van destacar que el sector representa el 10% del PIB espanyol, el 60% del total del pes de la indústria i més de dos milions de llocs de treball.

Amb l'objectiu d'escenificar la unitat de tota la cadena de valor del sector, hi van participar el president de l'Anfac, José Vicente de los Mozos; la presidenta de la patronal de fabricants de components Sernauto, María Helena Antolín; el president de la patronal de concessionaris oficials Faconauto, Gerardo Pérez; i el president de la patronal de venedors Ganvam, Raúl Palacios.

Tots van demanar al Govern espanyol que malgrat que tingui discrepàncies internes actuï com una «sola veu» per defensar el sector, que junt amb el turisme representa la «gallina dels ous d'or» a l'Estat, en paraules del president de Ganvam, Raúl Palacios.

Segons De los Mozos, el Ministeri d'Indústria és un «bon interlocutor però és necessari que la resta de ministeris estiguin integrats». «No pot ser que depenent del ministeri tinguem una veu i un model de l'automòbil diferent», va lamentar De los Mozos, que va voler deixar clar que «no és un tema de diners» sinó de «model».

«La transformació de l'automòbil va molt ràpid a tot el món, si no accelerem aquest canvi i no treballem units en tota la cadena de valor hi haurà guanyadors i perdedors i ens agradaria ser guanyadors», va continuar el president d'Anfac. De los Mozos va puntualitzar que no es tracta d'una crítica a l'Executiu espanyol, a qui va dir que són «lleials». «Volem ajudar i estem convençuts que la iniciativa publicoprivada és l'única forma per tirar endavant», va afegir.

El president de la patronal també es referia al pla de 3.750 milions d'euros que al juny va anunciar el Govern espanyol per a la recuperació del sector, dels quals, entre d'altres, 2.690 milions d'euros anirien destinats a tota la cadena de valor i 415 milions més a la investigació, el desenvolupament i la innovació.