Les professions «verdes» amb més demanda i futur

Ecodissenyador, agricultor ecològic, rehabilitació sostenible d'edificis, ecoemprenedor... Professions que fins fa poc semblaven llunyanes, però que ja formen part del dia a dia. Són les denominades ocupacions 'verdes', és a dir, aquelles vinculades a sectors que protegeixen i promocionen el medi ambient. L'Organització Internacional del Treball estima que es crearan uns 24 milions de llocs de treball 'verds' fins l'any 2030 en tot el món. Es preveu que en el camí es destruiran sis milions (mineria, hidrocarburs, automoció), per la qual cosa l'ocupació neta en aquests sectors seria de 18 milions, dels quals, dos milions, a Europa.

Segons la OIT, a finals del 2019 l'economia verda era responsable de més de mig milió d'ocupacions a Espanya, el 2,5% de l'ocupació total. L'organització estima que es podria generar, almenys, mig milió d'ocupacions fins al 2030. Per a això cal tenir en compte l'economia circular i el 'Green New Deal' o Pacte Verd Europeu i posar en marxa les inversions. La Unió Europea s'ha proposat convertir-se en el primer bloc climàticament neutre del món d'aquí al 2050.

Amb aquestes dades i amb 3,8 milions d'aturats a Espanya (segons les dades del Ministeri de Treball), sembla que l'ocupació 'verda' pot ser una sortida professional per a molts. Un repte pel sistema educatiu espanyol, que haurà de formar a professionals en matèries sostenibles amb formació professional i carreres específiques. Les activitats laborals lligades al medi ambient estan en "clara expansió i en plena transformació", assegura Santiago Soler, secretari general d'Adecco. Carlos Alfonso, director de projectes de l'Observatori de Sostenibilitat, opina que l'evolució cap a la sostenibilitat "ha de ser conjunta", per la qual cosa no té cap dubte que en unes dècades el que avui es denomina ocupació verda serà simplement ocupació.



Com són els més demandats?

"La societat ja ha assimilat aquest tipus de treballs com una cosa natural en l'actualitat, un sector més", assegura Alfonso. En la gestió de residus, les labors entorn del reciclatge no paren de créixer. Segons xifres d'Ecoembes, l'any 2019 es van reciclar més de 1,5 milions de tones d'envasos lleugers i de cartó i paper a Espanya.

El 80% de l'impacte ambiental d'un producte es determina en la fase de disseny de l'envàs, així que el lloc de ecodissenyador és un altre dels més demandats, és a dir, que les companyies dissenyin els seus envasos amb la menor petjada ambiental possible i que aquests es puguin reciclar. Espanya destina un 16,7% de la seva superfície agrícola a cultius orgànics, per la qual cosa l'agricultura ecològica és una aposta clara per a l'ocupació verda.

El món es troba en plena transició energètica, per això, les energies renovables ofereixen oportunitats. El sector ha crescut un 10,7% en l'últim any. La cinquena ocupació verda amb major projecció és el de rehabilitació energètica d'edificis: el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) es va aprovar per a reduir el consum energètic dels immobles.

Més enllà de llocs específics, la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica assenyala els sectors amb major projecció d'ocupació verda. El sector de la construcció és un sector prioritari en l'Estratègia Espanyola d'Economia Circular a través de l'eficiència energètica, la millora en la gestió de residus de construcció i demolició, i una rehabilitació integral del parc edificat.

En el sector agroalimentari, pesquer i forestal es busca fomentar un consum responsable i eficient . A més, es busca millorar els sistemes de reg per tal d'augmentar l'eficiència de l'ús d'aigua i una adaptació dels cultius a les condicions agroclimáticas, la implantació de sistemes ramaders extensius, amb races autòctones i alimentació amb cultius propis.

El sector tèxtil s'està convertint en un dels més conscienciats amb l'economia circular i cura del medi ambient. Inditex té l'objectiu pel 2025 que el 100% dels materials que emprin en els seus productes siguin reciclats o d'origen més sostenible, en 2019 van tancar amb el 19%. Per part seva, H&M vol utilitzar materials 100% reciclats i altres materials d'origen sostenible per a 2030.

També trobem exemples en el turisme. L'ocupació sostenible en aquest sector passa per un model que respecti l'ús de l'aigua, disminueixi la generació de residus i faci una rehabilitació energètica dels hotels.

Tots aquests perfils han d'estar familiaritzats amb habilitats com l'eficiència o els processos de migració a tecnologies respectuoses amb el medi ambient o a fonts d'energia netes. La variable retributiva en molts casos serà un element a l'alça i probablement amb una tendència a l'increment major que en una altra mena d'activitats.

Des d'Adecco apunten que es necessitarà saber treballar en equip perquè la col·laboració serà imprescindible. A més, liderar equips diversos i multidisciplinaris. Per a l'ocupació verda cal tenir pensament analític i saber recopilar informació. La capacitat de comunicació i lideratge en un entorn de nous productes i serveis serà igualment important.