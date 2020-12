«Sense fiscalitat justa no hi ha equilibri entre salut i economia»

Camil Ros, ara líder de la UGT a Catalunya, va ser el secretari general del sindicat a les comarques gironines entre els anys 1998 i 2008.

Quines seran les prioritats del seu segon mandat?

Un dels nostres grans objectius és aturar qualsevol possible destrucció d'ocupació. Cal reforçar mecanismes com els ERTO, però evidentment cobrant tothom. I si es perd la feina, cobrant l'ingrés mínim vital. I l'altre és fer que els treballadors no paguem aquesta crisi. Europa ha canviat les seves polítiques, però de certs bancs centrals o altres institucions no ens refiem. No acceptarem cap retallada.

En el seu congrés van insistir a exigir la «tramitació urgent» de l'indult per a Dolors Bassa. Entén que no estigui resolt?

Ja fa tres anys que són a la presó i no hi haurien d'haver entrat. Els indults haurien d'estar resolts i la Dolors hauria de passar aquest Nadal amb la seva filla i la seva mare. Si surten, serà més fàcil trobar solucions polítiques. Hi ha raons humanitàries i polítiques.

Entren en vigor les noves restriccions decretades pel Govern però sense noves compensacions. Com ho valora?

Trobo a faltar un equilibri entre les mesures sanitàries i les econòmiques. Encara que sense una fiscalitat justa és difícil tenir recursos per a aquest equilibri. Ho estem veient en països com Alemanya, amb un Estat fort i on han pogut tancar perquè hi havia unes ajudes.

Les noves restriccions tampoc no les han negociat amb el sector, li falta diàleg social a aquest Govern?

Sí, alguns no s'ho creuen i la divisió entre socis tampoc no ajuda. Si s'haguessin convocat eleccions abans, com demanàvem organitzacions com la UGT..., els polítics estan amb un ull posat en la crisi i un altre en les eleccions.

Aquestes eleccions aniran d'independència sí o no, o sobre com gestionar la crisi?

No ho sé, potser una barreja. La decisió del Suprem de revocar el tercer grau als presos en comptes de destensar tensiona. Però cada vegada veig que té més pes la situació econòmica i com sortir de la crisi. Fins al febrer pot passar de tot.

Els partits que diuen prioritzar la gestió de la crisi haurien de pactar entre ells?

Les polítiques de l'àmbit laboral, econòmic, industrial o social haurien d'estar per sobre de partidismes davant d'aquesta crisi. Hi ha d'haver grans acords per separar debats i trobar consensos. L'important és que la gent pugui viure dignament. Calen més polítiques d'Estat.

Hi ha algun sector que li preocupi especialment?

La política industrial. Quantes empreses tenim a Catalunya que ens puguin garantir gel hidroalcohòlic? O mascaretes? A Alemanya ja tenien aquesta autonomia abans de la crisi. Què hem fet per revertir-ho? Hi ha hagut gent que, en moments de crisi, més que de polític ha fet d'administrador de la propietat. Que quan tancava una fàbrica anaven corrents a buscar-ne una altra sense mirar a què es dedicava.

Una altra de les mocions aprovades en el seu congrés és la derogació de la reforma laboral. El PSOE és al Govern des del 2018 i encara no ho ha fet...

Estan incomplint l'acordat. Aquesta primavera ja hauria d'estar suprimida la prevalença dels convenis d'empresa i recuperada la ultraactivitat. Comencem a estar cansats de grans paraules. Per poder negociar en igualtat de condicions la sortida de la crisi i no perdre drets pel camí és imprescindible una altra legislació laboral.

Què faran si el 2021 no es produeix aquesta derogació?

S'haurà de veure en cada moment, però evidentment caldrà estudiar mobilitzacions. El 2021 serà de crisi pandèmica i hem d'aconseguir que no es passi dels ERTO als ERO. I aquí recuperar algun tipus d'autorització administrativa seria clau.

Recuperar aquesta autorització administrativa no està a l'acord de Govern...

Aquest és un acord entre el Govern, no amb els sindicats. És una eina clau per a la sortida de la crisi i ha de recuperar-se aquest 2021.

Una petició immediata és la pujada del salari mínim. UGT proposa arribar als 1.000 euros. Hi veu el Govern disposat?

Els 50 euros que es pugui apujar el salari mínim aniran a pagar llum, aigua, gas, lloguers, a comprar al comerç local..., reactivaran l'economia. Si aquests diners els dones a les empreses en ajudes, no tens aquesta garantia. No és només un tema de justícia, sinó que és una política de reactivació econòmica. L'economia espanyola trigarà més a recuperar-se aquest 2021 si no puja el SMI. Volem governs d'esquerres perquè facin polítiques d'esquerres.