Les croquetes del xef moianès Nandu Jubany, al Bon Preu

Bon Preu i el xef moianès Nandu Jubany arriben a un acord de col·laboració | Arxiu particular

El grup Bon Preu, ja des d'aquesta setmana, ofereix croquetes fetes pel xef moianès Nandu Jubany, per una col·laboració entre el supermercat i el cuiner del restaurant Can Jubany. Els clients dels establiments Bon Preu i l'Esclat poden trobar les croquetes de bolets, pernil ibèric, rostit, pernil dolç i formatge, tant al taulell de la carnisseria com envasades en safates.

Jubany afirma que el secret és "conèixer bé el receptari popular i estimar els orígens de la nostra cuina que expliquen tantes coses sobre per què som com som. Però alhora no renunciar a res i elaborar un receptari propi".