ICL connecta la rampa i la mina de Cabanasses de Súria

ICL Iberia ha aconseguit connectar la rampa i la mina de Cabanasses de Súria després de 8 anys, segons ha explicat la pròpia companyia en una piulada a Twitter aquest dimarts. L'empresa minera ha mostrat una foto on es veu el forat que ha unit els dos túnels que s'estaven excavant per banda i banda amb l'objectiu de crear-ne un de sol d'uns 5 quilòmetres de longitud. Es tracta d'una obra clau del projecte industrial Phoenix, amb un cost d'uns 100 milions d'euros, i que ha de permetre doblar la producció de la mina de Súria i passar de 500.000 a 1 milió de tones de potassa a l'any.



"Ahir va ser un dia històric per a ICL Iberia. Després de més de 8 anys de construcció, la rampa i la mina de Cabanasses s'han pogut connectar. Aquest projecte de gran complexitat d'enginyeria tècnica uneix ja l'interior de la amb la planta de tractament de mineral de Súria", ha afirmat ICL en el seu missatge.





