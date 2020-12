Seat planteja un ERTO a partir del 15 de gener

La planta de Seat de Martorell reorganitzarà la seva planificació a partir del 25 de gener i fins al mes d'abril per fer front a la restricció global de subministrament de semiconductors, el material necessari per fabricar els xips. La Línia 2 reduirà el ritme de producció de tres a dos torns a causa d'aquesta problemàtica. La Línia 1, en canvi, l'incrementarà a tres torns a ple rendiment per "l'èxit comercial" del Seat Ibiza i el Seat Arona. La companyia també aplicarà mesures en els centres de Barcelona i de Components. Per compensar la suspensió d'una part de la producció, Seat ha plantejat als sindicats un ERTO, que s'aplicaria a partir del 15 de gener. L'abast i les condicions del procediment es determinaran durant la negociació.

"La covid-19 ens obliga, un cop més, a prendre una decisió imprevista. Ara hem d'ajustar la producció, intentant minimitzar al màxim els efectes negatius per a la plantilla, amb l'objectiu d'incrementar-la a partir del segon quadrimestre. La recuperació del volum que es perdi pot generar més necessitat de mà d'obra en els pròxims mesos", ha manifestat el president del Comitè Intercentres i secretari general de la UGT a Seat, Matías Carnero.

La direcció de la companyia i els representants sindicals s'han reunit aquest dimarts per negociar la implementació de mesures de flexibilitat, amb l'objectiu de reorganitzar la producció a la planta de Martorell.

Com a resultat de la covid, els principals fabricants de semiconductors han assignat la seva producció a altres sectors, com l'electrònica de consum. Tot i això, la ràpida recuperació del sector de l'automòbil ha provocat que la indústria, inclòs el Grup Volkswagen, hagin de fer front a una escassetat dels components electrònics necessaris.

"La restricció de subministraments exigeix flexibilitzar els plans de producció. Som optimistes respecte a les perspectives per al conjunt del 2021, que són positives per a l'alta demanda de models fabricats en la planta de Martorell", ha assegurat el vicepresident de Recursos Humans i Organització, Xavier Ros.

La companyia automobilística preveu recuperar tot el volum de vehicles que no es produeixi aquestes setmanes per la falta de semiconductors al llarg de 2021. En aquest sentit, Seat augmentarà a partir del segon quadrimestre el volum diari de producció de la família del Leon i del Formentor per l'increment de la demanda d'aquests models.

"Cal posar en valor la capacitat d'afrontar col·lectivament aquesta situació sobrevinguda amb l'objectiu de salvaguardar l'ocupació, negociant un ERTO. Aquest mateix compromís col·lectiu ens ha de portar a afrontar el procés de transformació tecnològica del sector de l'automòbil, per passar a ser una empresa líder en el sector de la mobilitat sostenible", ha manifestat el secretari general del Comitè Intercentres i de CCOO a Seat, Rafael Guerrero.