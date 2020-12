Empresaris de Sant Joan fan pinya per créixer, amb l'ull posat al nou polígon

Sant Joan de Vilatorrada serà un pol d'atracció per a noves empreses gràcies al creixement industrial previst. El sector entre el polígon Pla de Vinyats II i la presó de Lledoners és sòl urbanitzable destinat al sector industrial, amb una superfície de 13 hectàrees. Són terrenys privats, però ara, propietaris i promotors han posat fil a l'agulla per poder desenvolupar un nou sector industrial.

L'Ajuntament de Sant Joan i l'Associació d'Empresaris aplaudeixen que s'hagin fets els tràmits necessaris i resti pendent l'aprovació definitiva d'un projecte que es farà per fases i permetrà «donar sortida als empresaris que volen créixer, i ser un referent per a empreses grans», expliquen fonts del serveis territorials de l'Ajuntament. Serà un polígon «pensat per a empreses grans, amb naus de grans superfícies. Una tipologia de sector industrial que fa falta al Bages i que serà molt interessant per a Sant Joan», remarquen.

La tècnica d'Empreses, Eva Pellicer, afegeix que «poder desenvolupar un nou polígon és molt important per al municipi, ja que actualment estem molt limitats, només tenim Pla de Vinyats I i II. Hem de créixer i motivar noves empreses que creïn nous llocs de treball». La zona disposa de bons accessos viaris (es van construir quan es va fer el centre penitenciari) i estratègicament està situat a tocar de l'eix Transversal i molt a prop de l'eix Diagonal i de l'eix del Llobregat.

Sòl industrial per urbanitzar

Sant Joan té terrenys industrials per poder créixer, entre el polígon Pla de Vinyats II i la presó de Lledoners. Són tres sectors: Q-Alis (1), Mas Mollet (2) i Camp de Lledoner (3), on es contempla instal·lar-hi tres tipologies d'empreses: 1. Parcel·les d'un mínim de 2.000 metres quadrats. 2. Parcel·les d'un mínim de 4.000 metres quadrats. 3. Parcel·les per a empreses grans, que necessitin més de 8.000 m2.

Entrevista. Enric Rabassa.

L'Associació d'Empresaris de Sant Joan de Vilatorrada té clar que la unió fa la força. Des que es va crear fa quatre anys, han aconseguit millores interessants, i l'objectiu és seguir reivindicant accions que els beneficiïn, segons Enric Rabassa, president de l'Associació d'Empresaris de Sant Joan de Vilatorrada.

Quines iniciatives ha dut a terme l'associació?

La primera cosa que vam aconseguir va ser que s'implantés la fibra òptica al polígon, això va ser una fita important. A partir d'aquí, hem proposat iniciatives que l'Ajuntament ha atès: neteja dels polígons, millora de l'aparcament, i creació d'una base de dades de totes les empreses de Sant Joan de Vilatorrada, que es poden consultar a la pàgina web municipal. També s'ha donat assessorament a petits empresaris en temes de consultoria o econòmics, sobretot arran de la covid. En aquest sentit, hem contribuït que tiri endavant un pla de xoc municipal per ajudar als autònoms més perjudicats per la crisi del coronavirus. Hi ha dues partides de 10.000 euros, una per ajudar a empresaris a sufragar despeses de material de protecció de la covid, i una altra per ajudar a pagar lloguers de locals.

Quins altres reptes tenen?

Gràcies a la insistència de l'associació s'estan arreglant les voreres del polígon Pla de Vinyats II i es posarà llum al polígon Pla de Vinyats I. També vetllem perquè l'ampliació del polígon sigui una realitat el més aviat possible. El sòl industrial a tocar de Lledoners ha de ser una oportunitat pels empresaris de Sant Joan que volen créixer i per empresaris de fora que s'hi vulguin instal·lar.

Vostè fa una crida a formar part de l'associació. Per què?

Perquè com més empreses en formem part més beneficis en podrem obtenir, segur.

S'estan arranjant les voreres del polígon Pla de Vinyats II

El carrer central del polígon Pla de Vinyats II està en obres. S'han tret els arbres que hi havia plantats perquè les arrels aixecaven les voreres. Estaven malmeses i feia falta una remodelació que està fent la brigada de l'Ajuntament de Sant Joan. A la foto, Enric Rabassa i Salvador Vidal, de l'Associació d'Empresaris, mirant l'evolució dels treballs.

Il·luminar el polígon Pla de Vinyats I és una prioritat

La part I del polígon Pla de Vinyats no té enllumenat als carrers, un problema endèmic per a les empreses que s'hi ubiquen i per als treballadors que per han d'entrar o sortir de la feina quan és fosc. Els empresaris reclamen «amb urgència » la instal·lació de fanals, es conformen amb llums led però volen que «s'actuï ja». L'Ajuntament té previst executar-ho en breu.