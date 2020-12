Oliva Torras celebra els 75 anys

El inicis d'Oliva Torras rauen en un petit taller al número 55 de la pujada del Castell de la capital del Bages fundat el 1945 per Jaume Victori i Lluís Oliva. El taller es dedicava a la reparació de maquinària i a la fabricació d'utillatges, a més del manteniment de les fàbriques tèxtils i la construcció de dipòsits, calderes i conduccions de vapor. L'any 1952 el creixement de l'activitat va fer necessari el trasllat a un local més gran, a poca distància de l'anterior.

L'any 1969 Sebastià Catllà, nebot de Lluís Oliva, va succeir Jaume Victori i es va incorporar a l'empresa. Poc després s'hi afegiria Francesc Solé. El gener del 1972 es va constituir la societat anònima L. Oliva Torras SA. L'any 1974 l'empresa es va traslladar a l'emplaçament actual al Camí de Rajadell, en uns terrenys de 4.000 metres quadrats. Durant aquesta etapa, l'activitat es va anar diversificant des del tèxtil cap a la indústria ceràmica i auxiliar de l'automoció.

El 1985, gràcies a una aliança amb el fabricant italià Mecos, Oliva Torras fundaria Mecos Ibérica i començaria la fabricació de producte propi. L'any 2000 prenia forma Oliva Torras Grup, format per empreses i divisions industrials independents: Oliva Torras Metal, Oliva Torras Mount & Drive Kits, Oliva Torras Railway, SMI 2000 i Meypar. L'empresa està liderada avui per la tercera generació, amb Ramon Mandaña, i Sebastià i Jordi Catllà.

Oliva Torras, una de les empreses del sector del metall amb més recorregut de la Catalunya Central, arranca la celebració del seu 75è aniversari. Amb una facturació propera als 55 milions d'euros el 2019 i el 50% de l'activitat centrada als mercats internacionals, Oliva Torras afronta el futur amb importants projectes per a sectors tan competitius com el ferroviari, el de gestió d'aparcaments i el joc recreatiu, segons avancen fonts de l'empresa.

Entre els nous projectes destaca el d'innovació en processos industrials per a la fabricació de l'interiorisme de trens, metros i tramvies. Es tracta d'un projecte de recerca i desenvolupament per substituir part dels materials que s'utilitzen actualment en l'interiorisme dels vagons per alumini, un material 100% reciclable i que aporta avantatges mediambientals i de reducció de costos. El projecte compta amb el suport del CDTI (Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial de l'estat espanyol) i la col·laboració del CTM – Eurecat.

També treballa en una màquina de canvi connectada per a sales de joc. «All the Money» és un equip que substitueix les tradicionals màquines de retornar canvi als jugadors de les sales de joc i que ja ha aconseguit més del 50% de la quota de mercat estatal.

La manresana ha adquirit recentment una empresa als Estats Units. El novembre del 2019 Oliva Torras creava la societat Oliva Torras USA i absorbia BSI, empresa líder al mercat americà en el disseny i la fabricació de kits per al muntatge de compressors en vehicles refrigerats. Una fórmula, expliquen fonts de l'empresa, de «satisfer les futures necessitats no només del mercat americà sinó també canadenc i mexicà».

D'altra banda, la filial de Meypar a Mèxic ha equipat els aparcaments dels tres centres comercials més grans de ciutat de Mèxic que arriben a ocupar 70.000 metres quadrats i atrauen una mitjana de 2,5 milions de visitants al mes. Els seus aparcaments estan dimensionats per poder gestionar més de 30.000 operacions diàries. Les instal·lacions estan equipades amb una mitjana de més de 50 caixers automàtics i 20 entrades i sortides. Tots aquests equipaments s'han fabricat al complex industrial d'Oliva Torras a Manresa.

A més, Oliva Torras ha estat l'encarregada de construir l'interior dels nous metros de la ciutat de Milà, un total de 47 unitats que han de donar servei a aquesta nova línia de metro que connecta el centre de la ciutat amb l'aeroport de Linate. Des de les instal·lacions de la divisió ferroviària d'Oliva Torras a Manresa s'han desenvolupat totes les fases d'aquest projecte, que va des del disseny, la industrialització i la fabricació de sostres, contramarcs, columnes, portaequipatges, agafadors, panells laterals o testers, entre d'altres.