Ssangyong es declara en concurs de creditors

El sector de l'automoció ha patit molt amb el coronavirus. La majoria de marques han aconseguit superar les primeres onades, i sobre tot el primer procés d'inactivitat, però han patit caigudes en els seus ingressos i beneficis i algunes firmes fins i tot han presentat pèrdues. Ssangyong es va trobar que el Grup Mahindra (M&M), propietària del 74,65% de la sud-coreana, va decidir deixar d'invertir-hi i li demanava que es busqués altres inversors. M&M, que va salvar Ssangyong el 2010, va prendre aquesta decisió després de registrar una caiguda de vendes del 88% al seu mercat principal, l'indi, durant la primera onada de la covid-19. Tot just sis mesos després, Ssangyong s'ha declarat en concurs de creditors.

L'automobilística asiàtica no és capaç d'afrontar un deute de 60.000 milions de wons, 44 milions d'euros, i després d'esgotar totes les opcions per obtenir finançament i no ser capaç d'estendre el deute al no arribar a un acord amb els prestadors, ha hagut de declarar-se en concurs de creditors. Tot i això, segons el comunicat oficial de Ssangyong, «la companyia planeja resoldre aviat el problema de liquiditat després de posar en marxa un procediment de rehabilitació». Segons la firma sud-coreana, ara comença un període de tres mesos en què buscarà la manera d'aconseguir el finançament necessari amb nous socis. Mentrestant, podrà seguir amb les seves activitats normals.



Mahindra pren el control durant el procés

Durant aquests tres mesos, M&M, com a màxim accionista de Ssangyong, es farà càrrec de la marca i «cooperarà per normalitzar la situació» i oferirà el suport necessari durant les negociacions amb les parts interessades. Per la seva banda, Ssangyong atribueix aquesta situació al coronavirus, que ja es va carregar la inversió que el grup indi havia de fer en la seva companyia. «Estem fent tot el possible per transformar la situació i construir una empresa més sòlida i competitiva per al futur», afegeix el comunicat.

Ssangyong va vendre un 10% menys a Europa l'any passat en matricular, segons dades de Jato Dynamics, 14.627 unitats. A Espanya, segons dades de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions (Anfac), la caiguda va ser similar, del 10,4%, amb un total de 3.057 unitats venudes. El SUV petit Tivoli va ser el supervendes espanyol amb 1.678 matriculacions, seguit de l'XLV amb 416 i del Korando amb 301.