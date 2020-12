Dos joves emprenedors renoven l'oferta lúdica del Mas Portell de Manresa

El Mas Portell de Manresa renova la seva oferta del servei de barbacoa a l'aire lliure. Tot i la pandèmia, que imposa severes restriccions als negocis vinculats a la restauració, els joves Jordi Fornells i Iria Priego assumeixen l'ampliació del ventall lúdic i d'oci del mas, que des de fa una dècada ja ofereix aquest servei.

A partir del mes de gener, si les restriccions del sector no s'aguditzen, els clients tindran la possibilitat d'encarregar una barbacoa completa a les instal·lacions, amb packs que inclouran tant els estris per organitzar la barbacoa com també la carn, «de proximitat, servida per una carnisseria manresana», apunta Fornells. A més, s'hi podran fer aperitius.

El negoci de barbacoes del mas, fins ara en mans de la família Portell, serà assumit pels dos joves manresans, que posen en marxa així el seu primer negoci. «Feia temps que volíem muntar un servei com aquest, però fins ara no havíem trobat el lloc idoni», explica Fornells. El mas manté oberta la granja per observar rucs, emus, ovelles, oques o paons.

La idea de Fornells i Priego és ampliar més el ventall de l'oferta, i «quan faci bon temps», oferir un servei de bar «amb vistes a Montserrat» que funcionarà cada tarda. Sempre a l'aire lliure, insisteix Fornells, amb la qual cosa es limita l'impacte de les restriccions als serveis vinculats a la restauració. Entre els projectes també figura servir «esmorzars de forquilla per a ciclistes i excursionistes», i organitzar caminades i bicicletades amb vermut inclòs, a més de fer tastos de cervesa. Sempre, diu Fornell, «amb producte local, com la cervesa Guineu».

«És molt atrevit obrir un negoci així en plena pandèmia», reconeix Fornells, «però era el que volíem fer ja fa temps. Sabem que el primer any i mig serà difícil treure'n benefici. Però tenim l'esperança que sigui rendible més endavant», explica l'emprenedor.