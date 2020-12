Un invent per no tocar mobiliari d'ús públic i evitar la propagació de la covid-19

Uns catalans han patentat un escut de mans per evitar el contacte directe amb objectes i mobiliari d'ús públic. L'invent, del qual ja se n'han confeccionat més de 20.000 unitats, pretén ser una eina més per prevenir el contagi de la covid-19. Entre les principals utilitats hi ha els agafadors dels carros de la compra o les barres de subjecció del transport públic. A més, l'escut es neteja sol tan sols guardant-lo en una bossa específica, feta de material antivíric i antibacterià. Ja s'ha començat a distribuir a diferents punts de Catalunya, de l'Estat, Itàlia, els Estats Units i la Xina. A més, el seu creador, el masquefí Roger González, ha acordat amb l'Ajuntament de Masquefa regalar-ne un a tots els majors de 65 anys del municipi.

El creador del nou escut, Roger González, va tenir la idea quan, a l'inici de la pandèmia, es va trobar amb una "autèntica situació de caos" en anar al supermercat. "Ningú sabia com agafar el carro, hi havia gent que fins i tot l'empentava amb el colze", relata. Per això, va pensar que calia una solució "més pràctica". El masquefí, amb l'ajuda de dos socis més, Marc Torres i Annabel Medina, van començar a fer plànols i dissenys fins que van arribar a la solució de l'escut.

En col·laboració amb l'empresa Smart Inovations I.d.a, especialitzada en nanotecnologia, van idear un teixit similar al de la mascareta, antivíric i antibacterià, que no només evita el contagi sinó que, alhora, serveix per netejar la superfície sobre la qual es col·loca. La lona amb què està fet l'escut porta uns agafadors que es col·loquen directament a la superfície que es vol subjectar i d'aquesta manera s'evita el contacte de la pell amb els objectes o el mobiliari urbà.

Els impulsors de la iniciativa expliquen que l'escut es pot fer servir per tasques com ara desplaçar el carro de la compra o agafar-se a les barres de seguretat que hi ha als transports públics com ara l'autobús, el metro o el tren. A més, també han creat un escut de mans de petit format pensat per a subjeccions més reduïdes.

Les diferents utilitats que han trobat al producte han fet que, en poc més d'un mes, la nova empresa, Handshield Mediterranean, n'hagin confeccionat ja més de 20.000 unitats i que fins i tot hagin despertat la curiositat fora de les nostres fronteres. Itàlia, la Xina o els Estats Units són alguns dels països on ja han començat a exportar. A hores d'ara es ven només per Internet, però la idea, avança González, és que es pugui vendre en botigues específiques i grans superfícies.

Un producte sostenible

El producte també es caracteritza per buscar la sostenibilitat. Disposa d'una bossa, antivírica i antibacteriana, que permet netejar l'estri amb tan sols guardar-lo. A més, assegura el conseller delegat de Handshield Mediterranean, Marc Torres, es pot arribar a utilitzar fins a 100 vegades, un fet que li dóna una llarga vida útil.

Llocs de feina

Handshield Mediterranean està produint unes mil unitats diàries del nou estri, un fet que fa que a hores d'ara comptin amb una plantilla d'unes deu persones. "I no descartem ampliar", assegura la presidenta del negoci, Annabel Medina. I és que fora de les tres modalitats d'escuts de mans que han tret al mercat, estan coent un nou invent pensat per serveis com el de 'bicing'.

Regal pels veïns

Unes de les primeres persones que es beneficiaran del nou estri són els ancians de Masquefa. L'empresa ha signat un acord de col·laboració amb el consistori anoienc per repartir, a principis de 2021, l'escut de mans a tots els majors de 65 anys. La voluntat, explica el creador, és posar el seu gra de sorra per garantir la seguretat dels seus veïns. "Com més protecció millor", diu. I és que malgrat que reconeix que el nou negoci està tenint una "molt bona rebuda", té l'esperança que tingui "una vida curta, fet que voldrà dir que haurem guanyat a la pandèmia".