La mobilitat elèctrica necessita l'impuls de l'Estat

El futur de la mobilitat passa pel desenvolupament i la implantació del vehicle elèctric. Així ho recull l'estratègia de mobilitat desenvolupada per la Comissió Europea, que pretén aconseguir per al 2030, almenys 30 milions de vehicles "zero emissions" al territori europeu.

Així començava Ana Gómez Arche, CEO de Pons Seguridad Vial, en l'esdeveniment sobre la situació actual i el futur de la mobilitat elèctrica a Espanya, organitzat per Prensa Ibérica juntament amb Groupe PSA España, Alphabet i Grupo Etra, a la Fundació Pons.

Després, Abel Bueno, director general de Transports i Mobilitat de la Comunitat de Madrid, va destacar que els patrons de mobilitat de persones i mercaderies estan canviant cap a models més sostenibles i eficients, a causa especialment de la creixent demanda de la societat d'una responsabilitat i implicació més grans per part de tots els sectors econòmics per combatre el canvi climàtic i millorar la vida de les persones a les ciutats.

Des de la Comunitat de Madrid, ha indicat Bueno, s'està treballant en un Pla estratègic de mobilitat sostenible que serà l'instrument de planificació de les principals polítiques d'actuació en aquest àmbit, que guiarà l'acció pública i privada, cap a un model alternatiu que afavoreixi la intermodalitat i que aprofiti els recursos energètics.



El futur avui

La jornada va seguir amb la participació del director de Relacions Institucionals i Comunicació de Groupe PSA España, José Antonio León, que va compartir la visió del seu grup sobre el futur de la mobilitat. Un futur que ja és realitat, ja que el compromís amb la lluita contra el canvi climàtic del grup PSA no és nou. L'electrificació forma part de l'estratègia del fabricant, juntament amb la reducció d'emissions de CO2, "perquè més enllà de l'electrificació, fem cotxes més eficients", 100% elèctrics, híbrids endollables i tèrmics en gasolina o dièsel.

També s'ha reduït l'impacte en la fabricació, i preveuen que en poc temps tots els models tindran una versió electrificada: "esperem que el 2025, el 100% de les gammes estaran electrificades, ara hi ha 16 models i a finals del 2021 seran 22, 10 d'ells híbrids endollables", va afegir León. Gràcies a les plataformes multienergia són més flexibles per donar resposta a una demanda canviant.

Actualment, el fabricant acobla bateries de liti a la seva fàbrica de Vigo, i espera, a partir del 2023, ser fabricants a Europa. A més, va destacar la visió del seu grup de ser més que un fabricant, un proveïdor de serveis, com el vehicle compartit, a través de la seva marca Free2Move.

Segons León "Groupe PSA aposta per Espanya com demostra al ser l'únic fabricant productor de turismes 100% elèctrics al nostre país".

Participants en la jornada sobre el futur de la mobilitat elèctrica. Foto: Jesús Umbría

Un missatge comú

L'esdeveniment va seguir amb una taula de rodona sobre l'impuls de la mobilitat elèctrica, moderada per Ramón Ledesma, assessor a Pons Seguridad Vial, que va congregar representants de quatre sectors: fabricants, energia, finançament i rènting, i tecnologia i infraestructura, que van donar la seva visió sobre aspectes com la situació actual dels vehicles elèctrics i híbrids, el paper de l'Administració per acompanyar la transició elèctrica o els avenços tecnològics necessaris.

Segons Alberto Morla, director de Transició Energètica de Groupe PSA d'Espanya i Portugal, "el canvi a què ens enfrontem és majúscul, i va més enllà de les empreses, és un canvi social regulat des d'Europa". Morla veu necessari un impuls inicial des de l'Estat, perquè Espanya està a la cua en nombre de punts de recàrrega a Europa. "Necessitem que l'Estat organitzi una electrificació efectiva, pública i privada", va afegir.

Els ponents també creuen en la importància d'unificar les ajudes, tant a fabricants com a usuaris, per part de les diferents administracions públiques, central i autonòmiques, a través d'un únic pla director liderat per l'Estat; així com unificar els missatges i fer una tasca pedagògica per part de tots els actors implicats. En aquest sentit, Rocío Carrascosa CEO d'Alphabet España, destacava la necessitat de "treballar en conjunt", i crear "un mateix missatge" que expliqui a la ciutadania què significa la mobilitat sostenible, i ensenyar la conducció elèctrica i els seus beneficis.



Oportunitats de futur

El parc automobilístic espanyol és antic, amb una mitjana de 12 anys. Pel que la seva renovació suposa l'ocasió d'utilitzar vehicles més moderns i segurs, i l'electrificació ofereix, a més, una gran oportunitat de desenvolupament econòmic per al país, que ajudarà a fer front a la situació econòmica provocada per la crisi sanitària.

Per a Ignasi Barber, director e-mobility a Total España, en el camp de la infraestructura hi ha molt per fer, encara que el país ja compta amb els recursos suficients. De cara al futur, cal ampliar la xarxa de càrrega en el territori nacional, una mica més costós de fer que en altres països europeus, més petits i menys complexos en la seva orografia. A més, des de l'empresa de multienergia preveuen que en el futur es realitzaran càrregues d'oportunitat, mentre es va a comprar o es pren un cafè.

Cal tenir en compte que Espanya és un gran productor d'energies renovables, tal com destaca Carlos Carmona, director de Desenvolupament Sostenible de Grupo ETRA, i que el país compta amb un gran potencial, "estem preparats tecnològicament i socialment", ha indicat. "Aviat veurem serveis electrificats com el repartiment d'última milla o els taxis a les grans ciutats".

La mobilitat elèctrica és una realitat, que ha vingut per quedar-se.

Si vols tornar a veure aquest esdeveniment, pots fer-ho aquí.