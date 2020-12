Enginyers Industrials de Catalunya denuncia el retard en la implantació de les renovables

Enginyers Industrials de Catalunya ha denunciat un «clar i injustificat» retard en el desenvolupament de les energies renovables al país i fa una crida a les diferents administracions perquè es faci un «canvi de mentalitat» si es volen complir els objectius fixats en el Decret Llei 16/19 de mesures urgents per a l'emergència climàtica. A través d'un comunicat, l'associació defensa que cal «establir prioritats» entre la generació renovable i la coexistència de zones agrícoles i demana actuar de forma «urgent» per arribar als 15.000 MW el 2030, cinc vegades més respecte a la potència que les renovables generen avui a Catalunya. «Tenim marge fins al 2021», va assegurar el president de la comissió d'energia de l'agrupació, Josep Maria Montagut.

En el seu posicionament, Enginyers Industrials de Catalunya lamenten que les «dificultats administratives» hagin frenat l'aplicació d'energies renovables –especialment l'eòlica- durant «els últims 15 anys» i subratllen que «cal fugir d'un discurs fàcil d'oposició» en relació amb qüestions com l'ocupació de camps de conreu o la neteja dels corredors forestals. Segons Montagut, l'associació ha decidit emetre el comunicat perquè existeix «una gran preocupació» pel que fa al grau d'implantació de les renovables a Catalunya. «La nostra feina no és fer reivindicacions», va insistir. Amb tot, «hem vist que el ritme d'aprovació de projectes no és el que esperàvem, i és necessari que ho manifestem», va afegir. En aquest sentit, va considerar que el 2021 ha de ser un punt d'inflexió per a l'economia i el sector energètic per l'aprovació dels fons de rescat europeus. Segons dades facilitades pels mateixos Enginyers Industrials, Catalunya té ara mateix al voltant de 3.000 MW instal·lats de potència d'energia renovable, una xifra que ara mateix «hauria de ser el doble». «Portem un retard considerable, i ho hem de corregir», va reclamar Montagut.