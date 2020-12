El sector agroalimentari català s'estalviarà 70 milions d'euros en aranzels després que la Unió Europea i el Regne Unit arribessin a un acord pel Brexit el 24 de desembre. Segons les previsions de Prodeca –l'organisme adscrit al Departament d'Agricultura encarregat de la promoció dels productes i empreses d'aliments catalanes- el Brexit amb deal farà que les exportacions agroalimentàries catalanes al Regne Unit creixin prop del 9% el 2021, i mantindran la tendència dels darrers anys.

Per al director de Prodeca, Ramon Sentmartí, l'acord permetrà als productors catalans «respirar alleugerits» després de mesos de «molta incertesa». «La millor notícia és que no hi ha hagut notícia», va afegir.