El Mercat de l'Oli de Cabrianes es revela com un reclam per a la comarca

En un diumenge molt fred, el Mercat de l'Oli de Cabrianes, coorganitzat per Firalia i Albert Finestres, responsable de Terra La Vita, va anar rebent gent de tota la comarca al llarg del matí sense aglomeracions i seguint totes les mesures de seguretat imposades per la covid-19. Els paradistes de les sis marques d'oli presents, dues de Cabrianes mateix, L'Olivar i Terra La Vita, que inaugurava botiga, es van mostrar «contents» per una jornada que Finestres definia de «positiva, no ens esperàvem tanta gent». Un ampli ventall de productes gurmet, com ara formatges, embotits, olives, ratafia, la cervesa d'oli Oliba Green, joguets de fusta, confecció tèxtil artesanal, embolcalls ecològics, taronges i mandarines, entre d'altres, va completar l'oferta del mercat.