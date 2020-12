El Govern central prorroga l'SMI de 950 euros fins que hi hagi acord en el diàleg social

El Consell de Ministres va aprovar ahir, a petició del Ministeri de Treball, la pròrroga del reial decret pel qual es va establir una pujada del 5,5% del Salari Mínim Interprofessional (SMI) el 2020, fins als 950 euros mensuals per catorze pagues, amb la finalitat de donar més marge a la negociació del diàleg social per acordar quina ha de ser l'evolució de l'SMI l'any que ve. Segons ha informat el Ministeri de Treball i Economia Social en un comunicat, amb la pròrroga aprovada es garanteix la seguretat jurídica i es dona continuïtat a la funció del salari mínim com a garantia salarial per als treballadors, que gràcies a aquesta extensió continuaran protegits.

També es protegeix els treballadors pendents d'aquest SMI i que podrien haver quedat als llimbs legals a partir del 31 de desembre si no s'hagués aprovat la pròrroga.

El febrer d'enguany el Consell de Ministres va aprovar el reial decret pel qual s'establia una puja del 5,5% del SMI per al 2020, fins als 950 euros mensuals per catorze pagues amb efectes retroactius des de l'1 de gener.