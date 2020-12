Una quarantena d'elaboradors del territori central proveeix Caprabo

Les botifarres i salsitxes de la Granja Godall, del Solsonès, són dels darrers productes que s'han incorporat a l'oferta de Caprabo, que disposa d'una vintena d'establiments al Bages, Anoia, Berguedà, Cerdanya, Solsonès i Alt Urgell, dos dels quals a Manresa gestionats per Ampans. Els supermercats de les grans cadenes de distribució són un canal de venda poc habitual per als productes de proximitat però una quarantena d'elaboradors de les nostres comarques són proveïdors de Caprabo, segons dades que aporta la cadena d'origen català i propietat d'Eroski. És un canal de distribució que ha estat vist freqüentment «com un enemic», afirma Fernando Tercero, responsable de proximitat de Caprabo, però la tendència de consumir productes de km 0 va a l'alça i ha permès que la cadena d'origen català hagi augmentat les vendes de proximitat un 22%.

Tercero explica que és una «feina molt gratificant i la resposta dels productors és molt bona», que treballen sense exclusivitat. Productes de les comarques centrals com embotits, carns, fruits secs, oli, melmelades, menjar preparat, vi, galetes, mel, lactis i ous són als prestatges de Caprabo. En conjunt, uns 300 productors locals proveeixen Caprabo, amb 2.800 referències. La cadena ja fa anys que aposta per aquests productes locals i, en concret, de la Catalunya Central. Des del 2014 que cremes, galetes i melmelades de Casabella Natura d'Olvan, vins del Celler Cooperatiu d'Artés, Fruits Secs Torra de Jorba, entre d'altres, són presents als establiments de la cadena.

Que cada vegada més consumidors trien comprar productes de km 0 és un fet. Però arran de la pandèmia, quan hotels, bars i restaurants han hagut de tancar o reduir de manera important la seva activitat i les fires artesanals han deixat de celebrar-se, petits productors i cooperatives agràries de Catalunya han quedat desproveïts dels seus canals de venda habituals. Així, Caprabo, dins del seu pla de proximitat per comarques, ha facilitat la visibilització d'aquests productes i ha possibilitat posar-los en valor. En un projecte que Tercero defineix com a «viu», el responsable de Caprabo assegura que és la manera de donar suport tant a productors com a l'economia social i en aquests moments hi aposten fermament.

Una altra aposta de Caprabo és reforçar les referències locals quan es consoliden en un establiment de la seva comarca d'origen perquè puguin fer el salt a abastir els seus punts de venda a l'àrea metropolitana, on el consum de proximitat és més limitat i costa més que entrin aquests productes. Així, 18 productors de les nostres comarques presents a Caprabo, com Embotits Casolans de Montmajor, Vins Grau, i productes de xarcuteria d'Ampans, entre d'altres, distribueixen a Barcelona i voltants.

Els responsables de la cadena treballen amb el suport dels Serveis Territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i els consells comarcals, i el darrer repte per a la cadena és donar una empenta a l'hortalissa.

Per impulsar el consum de productes de km 0, la conselleria ha iniciat una campanya per les festes nadalenques, quan el consum augmenta molt, per fer costat als productors amb la participació de jugadores de l'AE Sedis Bàsquet de la Seu d'Urgell i l'UNI Girona, i les veus de cantants bagencs com Beth i Salva Racero, entre d'altres, i el grup de música Setembre, que interpreten la cançó Bo per a tothom. L'objectiu del DARP és fer augmentar el consum de productes catalans i destacar els beneficis que reporta més enllà de l'àmbit personal: beneficien el medi ambient i repercuteixen directament sobre el sector primari català, assegura el departament. El que es busca és consolidar l'hàbit de comprar producte local que va començar a créixer durant els mesos de confinament. Des de llavors, i segons un estudi encarregat pel Departament d'Agricultura, un 20% dels catalans han augmentat el seu interès pel producte local i les botigues de proximitat.