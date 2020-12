Quatre de cada deu autònoms catalans plegarien del tot si s'aprovessin noves restriccions

Quatre de cada deu autònoms catalans asseguren que haurien de tancar el negoci de forma definitiva si s'aprovessin noves restriccions per frenar l'expansió de la covid-19. Segons un informe presentat ahir per Pimec, només un 15% dels empleats per compte propi podria aguantar una tercera onada sense problemes, i la resta reconeix que tindria grans dificultats per seguir treballant. En concret, el 40,9% diu que hauria de tancar, i el 44,1% afirma que podria continuar, però «no gaire bé». Segons el gerent de l'àrea institucional de la patronal, Àngel Hermosilla, els sectors més afectats continuen sent l'hostaleria i la restauració, tot i que altres com la construcció comencen a tenir més problemes.

Per altra banda, Hermosilla va voler fer esment a la situació de sectors com l'oci infantil o el dels firaires, que considera que estan «invisibilitzats». «Tenen un impacte important en l'ocupació, però han passat desapercebuts perquè alguns estan tancats des del mes de març; [...] la seva situació és d'inquietud total, perquè se'ls apliquen fortes restriccions i les ajudes que arriben són molt baixes», va comentar Hermosilla.

Segons l'informe de Pimec, el nivell d'activitat continua sent baix a les petites i mitjanes empreses catalanes. Entre les enquestades, només el 34,5% diu que té un 50% o més d'activitat respecte als mesos previs a l'estat d'alarma. Per altra banda, el 18,3% assegura que la seva activitat és nul·la.

Tot i que la percepció de la situació econòmica general ha millorat respecte a l'inici de l'estat d'alarma, les pimes segueixen preocupades per la situació actual. Segons l'enquesta de Pimec, les empreses catalanes valoraven amb una nota d'1,8 punts sobre 5 la situació econòmica, una xifra poc allunyada respecte a la puntuació d'1,62 atorgada al març. El pessimisme generalitzat està íntimament lligat a l'evolució de les vendes del 2020. Segons Pimec, cap empresa ha aconseguit incrementar la seva activitat per sobre del 25%, i només el 4,3% ha registrat un augment d'ingressos.