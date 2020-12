La filial de serveis de Ferrovial, sota la lupa per pràctiques anticompetitives

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha obert una investigació a la filial de serveis de Ferrovial –Ferrovial Servicios- per possibles pràctiques restrictives de la competència en la licitació per gestionar la xarxa de carreteres de l'Estat, convocada pel Ministeri de Foment. Segons va detallar ahir l'organisme regulador en un comunicat, l'empresa hauria vulnerat la Llei 15/2007 de Defensa de la Competència i l'article 101 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. Així, Ferrovial Servicios s'afegeix a un expedient sancionador obert el juliol del 2019 per la CNMC on s'inclouen 13 empreses més, entre les quals hi ha la mateixa Ferrovial i una altra de les seves filials. Amb l'anunci d'ahir, Competència obre una investigació que s'hauria de resoldre en un període màxim de 18 mesos fins a la resolució, que podria comportar una sanció econòmica a les empreses investigades.