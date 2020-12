UP, JARC i l'IACSI neguen haver aturat les reunions pel conveni agropecuari

Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) i l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre (IACSI) insten els sindicats CCOO i la UGT a proposar una nova data perquè es reuneixi la Comissió Negociadora del Conveni Agropecuari de Catalunya. En aquest sentit, UP, JARC i l'IACSI neguen categòricament «cap mena de voluntat d'entorpir les converses». Les organitzacions empresarials asseguren que l'ajornament de la reunió prevista per al dia 21 de desembre «no va poder tenir lloc, no per voluntat de la patronal, sinó després que una entitat, representant dels treballadors, sol·licités posposar la trobada per motius d'agenda». Segons les organitzacions empresarials, davant aquesta situació «no es va poder tancar una cita alternativa a curt termini».

Unió de Pagesos, JARC i l'IACSI mostren «predisposició i voluntat a fixar una nova trobada per poder seguir negociant el conveni col·lectiu».