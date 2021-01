Catalunya i Madrid, les CCAA on costa més comprar una casa nova

Catalunya (3.983€/m2), la Comunitat de Madrid (3.673€/m2) i el País Basc (2.755€/m2) són les autonomies on existeix el preu més elevat per metre quadrat construït, mentre que Extremadura (1.206€/m2), Múrcia (1.263€/m2) i Castella-la Manxa (1.440€/m2) s'han posicionat al llarg del 2020 com les comunitats que presenten preus d'habitatge nou més baixos, segons conclou un informe de la Societat de Taxació.

Aquest informe, denominat 'Tendències del Sector Immobiliari', inclou l'evolució dels previs de l'habitatge durant el segon semestre del 2020 i d'altres indicadors corresponents al quart trimestre de l'any que tot just hem deixat enrere.

En aquest punt, es constata que el preu mitjà de l'habitatge nou en el conjunt de les capitals de província d'Espanya ha augmentat un 0,9% durant l'últim any, fins a aconseguir els 2.476 euros per metre quadrat construït al desembre del 2020, que suposa un cost de 222.840 euros per a un habitatge de tipus mitjà de 90 metres quadrats. La variació semestral, per contra, ha estat d'un 0,2% i el ritme de creixement del preu s'ha ralentit per tercer exercici consecutiu, i ha mantingut la tendència cap a la moderació dels preus que va començar a finals del 2018.

Per contra, el preu mitjà de l'habitatge nou a la resta de les ciutats estudiades que no són capitals de província s'ha situat en 1.678 euros per metre quadrat, cosa que representa un augment de l'1% pel que fa al desembre del 2019.

A nivell de capitals de província, Palma de Mallorca és la que més ha incrementat el seu preu aquest últim any, amb una pujada de l'1,4% fins als 2.126 euros per metre quadrat. Per darrere, la segueixen Barcelona i Madrid, on el creixement ha estat d'un 1,3%, fins als 4.491 euros per metre quadrat i els 3.673 euros per metre quadrat, respectivament.