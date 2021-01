Estats Units imposa nous aranzels a productes de França i Alemanya

Estats Units va anunciar dijous un increment dels aranzels sobre alguns productes de la UE, que inclouen parts de components d'accions, alguns vins no escumosos i diversos conyacs i tipus brandi procedents de França i Alemanya. Les noves tarifes entraran en vigor el 12 de gener i que són una resposta a la decisió de la UE d'imposar sancions sobre productes americans el mes d'octubre passat. En el marc del conflicte que manté amb la Unió Europea sobre les ajudes a Boeing i Airbus, l'OMC va autoritzar la UE a imposar aranzels sobre productes procedents dels Estats Units com a compensació per les subvencions rebudes per Boeing. La UE va decidir imposar aranzels per valor de 4.000 milions de dòlars a la importació d'una sèrie de productes procedents dels Estats Units: un aranzel del 15% a productes del sector aeronàutic i aranzels addicionals del 25% a una gamma de productes agrícoles i industrials procedents dels Estats Units.