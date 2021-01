El Govern espanyol adapta l'administració per desplegar els fons de reconstrucció

El Govern espanyol adapta l'estructura administrativa de l'Estat espanyol per desplegar els fons europeus per a la reconstrucció després de la crisi del coronavirus. El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) va publicar dijous, 3 el decret de modernització de l'administració general de l'Estat que vol fer «àgil» la gestió dels 27.000 milions d'euros dels fons que inclouen els pressupostos generals de l'Estat per al 2021, que van entrar en vigor ahir.

El decret crea una nova figura de col·laboració publicoprivada, els PERTE (Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica) que són iniciatives «amb gran capacitat d'arrossegament per al creixement econòmic, l'ocupació i la competitivitat de l'economia espanyola». Les entitats interessades en els PERTE hauran d'inscriure's en un registre estatal depenent del Ministeri d'Hisenda. El Consell de Ministres serà qui doni llum verda als projectes.

L'executiu crea una comissió per a la recuperació, transformació i resiliència presidida pel cap del govern espanyol, Pedro Sánchez, i formada per tots els ministres i secretaris d'Estat. Aquesta comissió centralitzarà el lideratge, el desenvolupament i seguiment del pla de recuperació. També comptarà amb un comitè tècnic. El decret preveu la creació d'altres espais de participació en el desenvolupament del pla amb «fòrums de participació i grups d'alt nivell de caràcter transversal o horitzontal» així com la constitució d'un «fòrum de participació específic per afavorir el diàleg social amb les organitzacions empresarials i els sindicats».

Les autonomies estaran presents en la conferència sectorial del pla de recuperació, transformació i resiliència que serà «l'òrgan de cooperació entre l'Estat i les Comunitats Autònomes» per coordinar la implementació. A banda, l'executiu informarà trimestralment sobre els progressos del pla a la Comissió Mixta per a la Unió Europea del Congrés.

El govern preveu crear un portal web que serveixi com a «finestreta única» del pla en què es recullin les convocatòries de manera que es «facilitin les sol·licituds i la tramitació dels procediments als interessats, com a punt formal de relació amb l'administració». Tanmateix, els projectes se sol·licitaran en «tantes finestretes com òrgans licitadors» hi hagi, segons fonts de La Moncloa, ja que seran alhora ministeris, autonomies i ajuntaments els que licitin.