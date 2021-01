El nombre de matriculacions de turismes va baixar el 32,3% durant el 2020

Les matriculacions de turismes i tot terrenys van baixar el 2020 el 32,3%, des dels 1,258 milions de 2019 a 851.325 unitats, amb descensos més acusats en les llogadores, segons les dades provisionals del sector. Les dades, que es confirmaran el dia 4, reflecteixen que les matriculacions registrades al desembre van sumar 105.955, pràcticament les mateixes que en aquest mes de l'any passat (105.854). En el conjunt de l'exercici s'han matriculat a Espanya 427.460 turismes i tot terrenys per a particulars, un 27,1% menys que els 586.317 d'un any abans, i 327.765 cotxes d'empresa, el 24,4% menys. El descens més significatiu s'ha registrat en les vendes de vehicles per a les llogadores, que han passat de 238.285 en 2019 a 96.100 en aquest 2020, el 59,7% menys. També les vendes de vehicles comercials lleugers han caigut: dels 215.028 de fa un any a 157.371 en aquest, un descens del 26,8%.