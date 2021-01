El transport i l'aigua arranquen l'any amb els preus congelats

La crisi per la pandèmia ha mitigat la pujada de preus amb què solia arrencar l'any nou, de manera que el 2021 s'estrena a Catalunya amb la congelació de tarifes com les del transport públic, els taxis i l'aigua, mentre que d'altres, com la de el gas natural, pujaran.

El Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha decidit mantenir les mateixes tarifes del transport públic per al 2021 pel context de crisi econòmica i social derivat de la covid-19, tot i que el dèficit es preveu que arribi als 750 milions a causa de la caiguda de la demanda per la pandèmia.

Els principals títols de transport públic es mantindran i tindran el mateix preu: el bitllet senzill costarà 2,4 euros; la T-Casual valdrà 11,35 euros; la T-Usual, 40 euros; la T-Jove, 80 euros; la T-dia, 10,50 euros; la T-familiar, 10 euros, i la T-grup, 79,45 euros.

L'aigua és un altre dels serveis que congela les seves tarifes el 2021 en els 36 municipis que integren l'Àrea Metropolitana de Barcelona, segons han informat a Efe fonts de l'AMB.

Entre els productes que pujaran els seus preus l'1 de gener està el gas natural, ja que les tarifes d'últim recurs (TUR), a les quals es poden acollir principalment els usuaris domèstics, pujaran una mitjana del 5,97% respecte a les ara vigents, a causa, en bona part, de la important pujada que ha tingut el cost de la matèria primera.

També pujarà el preu de les begudes ensucrades i edulcorades, en passar l'IVA reduït (10%) al general (21%), però no pujarà l'IVA de les begudes làcties.

El que sí que baixaran són els preus de les autopistes de titularitat de la Generalitat de Catalunya, que baixaran una mitjana del 0,8% el 2021, i es mantindran totes les bonificacions establertes (vegeu més informació al diari de dijous). Per la seva banda, les tarifes de les autopistes de peatge dependents de l'Estat es rebaixaran per al 2021 el 0,11% amb caràcter general.

Durant l'any 2021 seguirà a més la supressió de peatges en algunes vies d'alta capacitat, ja que noves concessions d'autopistes arribaran a la seva fi, després que, a Catalunya, l'inici del 2020 ja suposés l'aixecament dels peatges de l'AP- 7 entre l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp) i Alacant.

Així, el 31 d'agost del 2021 finalitzen les concessions de les autopistes AP-2 entre Saragossa i el Vendrell i l'AP-7 entre Tarragona-la Jonquera i Montmeló-el Pa-piol, que després d'acabar la concessió d'Acesa (Abertis) seran gestionades directament pel Ministeri de Transports. També finalitza la concessió de l'autopista C-33 (Barcelona-Montmeló) i s'aixecarà el peatge de la C-32, titularitat de la Generalitat, al Maresme.

Aeroports Espanyols i Navegació Aèria tornarà a abaixar les taxes de navegació, en reduir les de ruta l'11% a la península (de 51,08 euros el 2020 a 45,44 el vinent) i el 8,5% a les Canàries.

Els que vulguin jubilar-se enguany amb el 100% de la pensió hauran de tenir almenys 66 anys complerts, en virtut de la reforma de pensions del 2013, que elevava progressivament l'edat de jubilació fins als 67 anys, en un horitzó de 15 anys. Aquests 66 anys serà l'edat que s'exigeixi per als qui acreditin menys de 37 anys i tres mesos de cotització. Si se superen els 37 anys i tres mesos cotitzats, els treballadors que vulguin jubilar-se amb el 100% de la pensió hauran de tenir 65 anys complerts.

El que no va canviar amb la reforma del 2013 és el requisit de cotització mínima per poder accedir a la pensió contributiva de jubilació, que es va mantenir en almenys 15 anys, dos dels quals han d'estar compresos en els 15 anteriors a la jubilació.

A més, ara el període de càlcul de les pensions puja un any respecte al 2020, des dels 23 anys actuals fins als 24 anys. Això suposa que la pensió es calcula des de l'1 de gener en funció de les cotitzacions dels últims 24 anys. En el cas que els treballadors vulguin accedir a la jubilació parcial sense que l'empresa faci un contracte de relleu, l'edat mínima d'accés serà l'edat ordinària de jubilació que en cada cas resulti d'aplicació. Si l'empresa fa un contracte de relleu per cobrir el temps de treball que deixa de treballar la persona que es jubila parcialment, l'edat mínima d'accés per a la jubilació parcial serà des de demà de 62 anys si es tenen cotitzats almenys 35 anys i tres mesos, o de 63 anys en el cas que se'n tinguin 33 de cotitzats.