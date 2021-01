Resiliència empresarial

r

Resistir, recuperar-nos i reinventar-nos, tres paraules molt escoltades i utilitzades en la majoria de trobades empresarials durant tot l'any 2020, especialment a partir dels mesos de març, abril i fins fa pocs dies. Fins ara, segurament no ens havíem adonat prou que són competències molt innates en el món empresarial que aquest 2020 que s'acaba hem posat a treballar de valent.

La resistència com una de les principals habilitats de les pimes, és a dir, continuar treballant per tirar endavant els nostres projectes. Per a l'any 2021 aquesta qualitat no serà una excepció. Resistència davant situacions molt crítiques, i que sovint s'ha convertit en resiliència, per adaptar-nos a totes les noves circumstàncies a mesura que anaven passant els mesos d'aquest 2020. Si fem una repassada ràpida a aquest any, crec que no seré l'únic sorprès davant de tot el que ha passat: tancaments perimetrals en poques hores i confinaments que es van allargar quasi tres mesos, obertures intermitents i incerteses en les decisions que s'anaven prenent. I aquesta capacitat de resistir és la que ens va permetre fer un pas endavant i la que ens acompanya sempre.

Recuperar-nos, sortir d'aquesta sotragada que va començar com una crisi sanitària i va saltar al món econòmic. Recuperar-nos també d'una crisi econòmica que va fer caure els mercats de forma immediata i en picat. En el món empresarial estem acostumats a patir crisis econòmiques, però aquesta vegada, malgrat que molts experts auguren que tan bon punt la crisi sanitària cedeixi, gràcies a les vacunacions, l'economia millorarà, el teixit empresarial, especialment el de les pimes, sabem que la recuperació serà lenta i que malauradament tindrà, en alguns casos, conseqüències no desitjades.

Reinventar-nos, una altra de les millors capacitats que desenvolupem les pimes. Quan fa ja uns anys parlàvem de la quarta revolució industrial, amb processos de digitalització de les nostres empreses, vam començar a preparar-nos per a aquest nou paradigma i aquest 2020 ens hi hem vist abocats de ple. Nous sistemes de treball, amb la ràpida incorporació del teletreball, formant-nos constantment per aprendre noves maneres de comunicar-nos i, sens dubte, posant tot el nostre coneixement per desenvolupar nous productes, molt atents a les noves necessitats dels nostres clients i mercats.

Aquests dies de festes, en què hem fet córrer missatges de bons desitjos per a l'any nou, n'hi ha hagut de tots colors: missatges positius, missatges filosòfics, i molts missatges de sentiments contraposats, per la pèrdua d'éssers estimats però amb voluntat de superació. Permeteu-me recordar un vídeo que em van passar i on es deia: el 2021 serà l'any de la «revenja» cap a un any 2020 que ens ha marcat molt. Tot el que vam aprendre durant el 2020 ens servirà per mirar aquest 2021 amb més il·lusió.