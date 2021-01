Seat tanca el 2020 com a líder de vendes de turismes i totterrenys a l'Estat

Seat ha tancat el 2020 com a líder de vendes de turismes i totterrenys al mercat espanyol. D'aquesta manera, la companyia automobilística ha aconseguit la primera posició de vendes en el país per tercer any consecutiu, amb 69.731 unitats venudes i una quota de mercat del 8,1%. En total, el 2020 s'han matriculat 851.211 unitats a l'Estat, un 32,3% menys en comparació amb l'any anterior, segons les dades publicades per les associacions de fabricants (ANFAC), de concessionaris (FACONAUTO) i de venedors (GANVAM). "Aquest lideratge és especialment destacable en un any mercat per la pandèmia de la covid-19, que ha suposat una brusca caiguda en les vendes", ha manifestat el director general de Seat Espanya, Mikel Palomera.

El lideratge de Seat ha coincidit amb la renovació del Seat Ateca i la transició a la quarta generació del Seat León, una de les "claus de l'èxit comercial" de la companyia el 2020. De fet, el Seat León, l'Arona i l'Ateca s'han situat entre els deu cotxes més venuts a Espanya al llarg del 2020.

El León ha estat el compacte més venut, i el segon model absolut, amb un total de 23.582 unitats. L'Arona ha acabat l'any com el sisè model més venut, amb 15.365 unitats i líder en el seu segment, mentre que l'Ateca ha estat el desè, amb 14.139 unitats.

Per altra banda, el Seat Ibiza ha tancat l'any amb 11.342 unitats venudes i el Tarraco, amb 2.602 unitats. El Seat Mii electric ha estat el setè model elèctric més venut, amb 869 unitats.



Nissan tanca l'any amb el millor volum de matriculacions dels últims 17 mesos

Per la seva banda, Nissan ha tancat l'any amb el millor volum de matriculacions dels últims 17 mesos i ha estat la segona marca generalista amb un creixement més gran al desembre. El Nissan Qashqai ha finalitzat el 2020 com a líder dels 'crossovers' per catorzè any consecutiu, amb 19.818 unitats. A més, ha estat el tercer model més venut a l'Estat per segon any consecutiu. La companyia japonesa ha tancat l'exercici amb 34.761 turismes i 'crossovers' venuts, amb una quota del 4,1%.

"Els resultats de Nissan en 2020 han estat marcats, com la resta del sector de l'automoció, per la pandèmia i la crisi econòmica. Tot i això, el final de l'any deixa punts importants per a la marca en el nostre mercat", ha assegurat el director general de Nissan Iberia, Bruno Mattucci. En aquest any, la companyia també ha anunciat el tancament de la fàbrica de Barcelona i les plantes de Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca.

El directiu ha assegurat que el 2020 ha estat marcat per la "mala evolució" de tots els canals per les circumstàncies derivades de la crisi del coronavirus i ha reclamat al govern espanyol una aposta "clara i decidida" per la mobilitat elèctrica les assolir quotes més grans en aquest mercat. Entre altres, ha afirmat que els incentius fiscals són "claus" i poden situar Espanya com un dels països que aposten per la mobilitat intel·ligent i sostenible.