L'Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal del Bages i l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central han iniciat una campanya per promoure el consum responsable i donar a conèixer el concepte, amb la mirada posada també en el període de rebaixes.

La campanya, que s'està promovent per xarxes socials, «pretén que la ciutadania connecti amb la idea que un consum conscient i raonable és beneficiós tant per al planeta, com per als drets laborals i per al comerç de Manresa i que el consumidor té molt més poder del que es pensa», segons els seus promotors. El lema escollit és «comprem amb el cap i amb el cor» i les imatges gràfiques a reflexionar amb preguntes sobre el coneixement que es té de l'impacte que pot generar cada compra, sobre l'origen del producte o sobre les condicions amb les quals s'ha produït. La campanya destaca que «un consum coherent millora les condicions de vida de les persones i del planeta».