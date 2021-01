Catalunya tanca el 2020 amb prop de mig milió d'aturats, un 28% més que fa un any

Catalunya va tancar el 2020 amb 497.611 aturats, xifra que suposa un augment de 12.863 persones més que al novembre (+2,6%) i 109.487 més que al desembre del 2019 (+28,2%), segons les dades de l'atur registrat corresponent al mes de desembre publicades aquest dimarts pel Ministeri de Treball i Inclusió Social.

Al conjunt de l'Estat, l'atur va pujar en 36.825 persones al desembre, fins als 3,8 milions, i va acabar l'any amb un 22,9% més de desocupats (724.532). Pel que fa a les dades d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya, el 2020 va finalitzar amb 75.715 inscrits menys, és a dir, un 2,2% menys que al desembre de l'any passat, mentre que si es compara amb el novembre es va registrar un increment del 0,14%, fins als 4.666 treballadors.

Quant a les dades d'afiliats a la Seguretat Social al conjunt de l'Estat, el 2020 es va acabar amb la destrucció de 360.105 llocs de treball com a conseqüència de la pandèmia, xifra que representa un descens de l'1,86% en relació al mateix mes de l'any passat quan el coronavirus encara no havia arribat a l'Estat. En canvi, si es compara amb el novembre, es va registrat un lleuger increment del 0,14%, amb 26.432 afiliats més.

Catalunya, doncs, va acabar el desembre amb un increment del nombre d'aturats, tot i ser un mes marcat per la campanya de Nadal als comerços, que aquest any s'ha vist molt afectada per les restriccions a l'activitat comercial i a la mobilitat. El sector serveis és el que acumula més inscrits a la llista de l'atur, amb 365.629 persones, és a dir, 8.792 més que el mes a anterior. Pel que fa als altres sectors, l'agricultura suma 10.977 aturats (+10), la indústria 50.755 (+1.601) i la construcció 38.495 (+1.851). D'altra banda, 31.735 persones (+609) no comptaven amb un lloc de treball anterior.

Per sexes, dels 497.611 persones sense feina al desembre, 224.789 eren homes i 272.822 eren dones. A més, 38.339 eren menors de 25 anys, dels quals 21.417 eren homes i 17.472 eren dones, i les 458.722 persones restants eren de la resta de grups d'edat (203.372 homes i 255.350 dones).

Quant a l'origen, dels total, 113.806 aturats eren estrangers, dels quals 6.130 pertanyien al sector de l'agricultura, 6.961 al de la indústria, 11.164 a la construcció, 74.692 als serveis i en 14.859 no consta una feina anterior.



Descens de la contractació temporal i indefinida

Pel que fa als contractes, a Catalunya se'n van formalitzar 181.683, xifra que representa un descens mensual de 12.564 (-6,47%) i si es compara amb el desembre de l'any anterior, 50.280 menys (-21,68%). Del total, 22.447 eren indefinits i 159.236 temporals. Segons dades del Ministeri, els 22.447 contractes indefinits suposen un descens del 10,9% en relació al novembre i del 22,7% si es compara amb el mateix mes de l'any anterior. En el cas dels indefinits també baixen respecte al novembre, en un 5,8%, i al desembre del 2019, en aquest cas un 21,5%.



Tendència a la baixa dels ERTO

Els ERTO van mostrar una certa tendència a la baixa a Catalunya si es comparen amb el mes de novembre, amb fortes restriccions al comerç i l'hostaleria. Així, en el darrer dia de desembre figuraven 36.259 expedients davant els 38.945 del darrer dia del mes anterior, amb un total de 172.735 catalans afectats davant els 196.359 de just un mes abans. Les dades de mitjana del mes, però, mostren unes xifres lleugerament més elevades, amb un 36.561 expedients i 175.583 treballador afectats.

Al conjunt de l'Estat, en el darrer dia del mes i de l'any passat, hi havia 175.864 ERTO presentats que afectaven un total de 755.613 treballadors, davant les 746.900 persones amb la feina 'hibernada' en un expedient temporal del novembre.