La inversió immobiliària cau el 29,3% el 2020 a l'Estat, fins als 9.000 milions

La inversió immobiliària ha caigut el 29,3% el 2020 a l'Estat, fins als 9.000 milions d'euros, segons l'Informe del Mercat d'Inversió a Espanya elaborat per BNP Paribas Real Estate. En l'últim trimestre de l'any, el volum d'inversió directa en oficines, ´retail', logística, hotels, residencial per llogar i actius alternatius s'ha situat en 2.639 milions d'euros, el 27,7% més respecte al tercer trimestre del 2020, però el 31,3% inferior al mateix període del 2019. Les oficines s'han mantingut com el segment amb més inversió, un 26% del total, gràcies als registres elevats del primer trimestre. En la segona posició se situa el ´retail', amb un 22%, seguit del sector de la logística, amb un 17%.

El sector de les oficines s'ha mantingut en el 2020 com la tipologia d'actius més demandada pels inversors, tot i el descens d'activitat de l'abril. La pandèmia ha provocat un impacte important en l'ocupació i la demanda, però s'espera que sigui cojuntural. El volum d'inversió en aquest segment ha arribat als 2.382 milions d'euros el 2020. Aquesta xifra suposa un ajustament del 49% sobre els màxims registrats el 2019, però és lleugerament superior a la inversió assolida el 2017 i 2018.

El volum d'inversió en ´retail' en l'últim trimestre de l'any ha estat de 645 milions d'euros, amb una xifra agregada anual d'inversió de 1.990 milions. Aquest és l'únic segment que ha incrementat l'activitat respecte a 2019, concretament un 3%, especialment gràcies al gran nombre d'operacions registrades en la tipologia de supermercats i hipermercats.

El sector de la logística ha estat el més dinàmic i un dels més resistents a la pandèmia. L'increment de plataformes logístiques provocat pel creixement exponencial del comerç electrònic i les companyies d'alimentació, juntament amb les rendibilitats que ofereix el sector, han augmentat l'interès per aquest sector. Durant els últims tres mesos s'han tancat operacions per 620 milions d'euros.

En tot l'any, la xifra d'inversió se situa en 1.550 milions d'euros, un descens del 16% en comparació amb l'any anterior explicat pel gran volum de la compra de Prologis el 2019 de la cartera d'actius de Colonial per 425 milions. Per al 2021, BNP preveu un nivell d'activitat «molt elevat» per les operacions de gran volum que actualment estan en fase de negociació.

El sector del residencial per llogar, especialment la tipologia del ´Build to Rent', ha mantingut la tendència creixent registrada en els últims anys. L'interès dels fons d'inversió ha augmentat pel potencial creixement de la demanda i l'absència de producte professionalitzat. El volum d'inversió en el 2020 s'ha situat en 1.330 milions d'euros.

El segment dels hotels és un dels més afectats per la pandèmia, a causa del tancament de fronteres i establiments. Tot i això, els principals actors del mercat veuen aquesta situació com a conjuntural i mantenen l'aposta per al sector, segons BNP. En l'últim trimestre de l'any s'han fet diverses operacions per valor de 304 milions.