La junta de PSA aprova la seva fusió amb Fiat-Chrysler gairebé per unanimitat

Els accionistes del grup automobilístic francès PSA van aprovar ahir de manera definitiva la seva fusió amb Fiat-Chrysler gairebé per unanimitat en una junta extraordinària celebrada en paral·lel a una altra de la de la companyia italo-estatunidenca.

La junta de PSA, que es va celebrar sense públic i transmesa per vídeoconferencia, va donar el seu vist-i-plau amb el 99,95% dels vots a una operació d'unió entre iguals que es formalitzarà en una data encara per fixar.

«Estem llestos per a aquesta fusió, per a aquesta creació de valor, per passar a la següent etapa d'aquesta fabulosa història», havia afirmat poc abans que es fes públic el resultat del vot Carlos Tavares, el «número u» de PSA i futur conseller delegat de Stellantis, com es denominarà al conjunt que resulti de la unió de les dues empreses. Tavares va insistir que l'objectiu dels 5.000 milions d'euros de sinergies anuals gràcies a la concentració «serà la primera prioritat de la direcció de Stellantis».

Amb les dades de les dues companyies en 2019, Stellantis serà el tercer fabricant mundial d'automòbils per la seva facturació, amb 167.000 milions d'euros, i el quart pel volum de vehicles, amb més de vuit milions, només per darrere de Volkswagen, Toyota i l'aliança Renault-Nissan-Mitsubisthi.

Tavares va recordar que PSA -que agrupa les marques Peugeot, Citroën, DS, Opel i Vauxhall- ha aconseguit millorar els seus resultats en els últims anys, fins al punt que va ser l'empresa del sector més rendible el 2019 i el primer semestre de 2020, i és també «líder» en la reducció de les emissions de diòxid de carboni (CO?), amb la primera plaça en aquest aspecte a Europa, el seu principal mercat. Va posar l'accent que el conjunt fusionat té ara una posició financera «sòlida» i, per allunyar dubtes sobre l'estat de Fiat-Chrysler, va dir que cap de les dues empreses està en crisis.