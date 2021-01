La meitat d'establiments de Comertia preveu acomiadaments aquest gener

Una de cada dues empreses de Comertia, que agrupa l'empresa familiar del comerç a Catalunya, preveu realitzar acomiadaments aquest gener després de la caiguda del 20,6% de la facturació el 2020 i d'un inici d'any que assumeixen difícil per les noves restriccions del Govern. El 46% de les empreses pensa acomiadar, un 46% es mantindrà com està i el 6% realitzarà noves contractacions, segons l'Indicador de Reail Comertial, un diagnòstic del sector elaborat amb enquestes a empresaris entre l'1 i el 5 de gener. En un comunicat, Comertia explica que la percepció de les vendes d'aquest mes, en plena campanya de rebaixes, és negativa a causa de les noves limitacions imposades a Catalunya per combatre els contagis de la covid-19.