El Banc Mundial alerta d'una possible «dècada perduda» als països emergents

L'economia s'anirà recuperant, liderada per la Xina i impulsada per les vacunes contra la covid

L'economia mundial pot tenir una recuperació de fins al 4% el 2021, liderada per la Xina i impulsada pels avanços en la distribució de les vacunes contra la covid, va indicar dimarts el Banc Mundial (BM), que va alertar també d'una altra possible «dècada perduda» als països emergents per una crisi de deute.

«La pandèmia ha exacerbat enormement els riscos del deute en els mercats emergents i les economies en desenvolupament; és probable que les febles perspectives de creixement augmentin encara més la càrrega i erosionin la capacitat de servei del deute», va assegurar Ayhan Kose, vicepresident interí de Creixement Equitatiu, Finances i Institucions de l'organisme, en una conferència telefònica per a presentar el seu informe de «Perspectives Econòmiques Mundials».

Kose va ser taxatiu davant la complexitat del panorama que s'acosta. «És necessari que la comunitat mundial actuï amb rapidesa i determinació per assegurar-se que la recent acumulació de deute no resulti en una sèrie de crisi de deute -va remarcar- El món en desenvolupament no pot permetre's una altra dècada perduda».

La xifra de creixement per a enguany és dues dècimes menor que l'anticipada fa sis mesos, i el 2020 la contracció global va ser del 4,3%. Així mateix, l'organisme va advertir de l'enorme «incertesa», per la qual cosa va matisar que en un escenari negatiu «en el qual els contagis continuïn augmentant i es retardi la distribució de les vacunes, l'expansió mundial podria limitar-se al 1,6% en 2021».

Amèrica Llatina creixerà el 3,7% en 2021, després de la caiguda del 6,9% el 2020 per la pandèmia de la covid, encara que enfronta importants riscos derivats de l'enorme endeutament i un possible reviscolament de tensions socials per l'alça en la pobresa. De cara al futur, el BM va destacar el «deteriorament de la confiança dels inversors és un greu risc per a les perspectives econòmiques» i va assenyalar que «la capacitat creditícia s'ha reduït en tota la regió», una de les més afectades per la pandèmia.

«El col·lapse de l'activitat econòmica mundial el 2020 ha estat lleugerament menys greu del que en principi s'havia projectat, degut principalment al fet que la contracció de les economies avançades ha estat menys pronunciada del que es comptava, i al fet que la recuperació a la Xina ha estat més sòlida de l'anticipat», va indicar el BM. En les economies avançades, una incipient recuperació es va estancar en el tercer trimestre després del ressorgiment dels contagis, la qual cosa apunta a una recuperació lenta i difícil. Es preveu que el PIB dels Estats Units s'expandeixi el 3,5% en 2021, després d'una contracció estimada del 3,6% en 2020; mentre que en la zona de l'euro, es preveu un creixement enguany un 3,6%, després d'un descens del 7,4% en 2020. La Xina es mantindrà al capdavant de la recuperació, ja que el BM estima una expansió del 7,9% enguany, després del creixement del 2% el 2020.