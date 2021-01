La despesa en prestacions va sumar més de 35.000 milions fins al novembre

La despesa en prestacions va arribar als 35.321 milions d'euros des de desembre del 2019 fins a novembre del 2020 i el nombre total de beneficiaris es va situar en 2.381.723 de persones al tancament dels onze primers mesos de l'any passat, un augment del 21,3% respecte al mateix mes de l'any anterior.

Segons les dades facilitades pel Ministeri de Treball i Economia Social, les despeses totals de prestacions del mes de novembre de 2020 van ascendir a 2.430,6 milions d'euros, un 42,9% més que al novembre del 2019.

En el balanç de l'any, entre desembre del 2019 i novembre del 2020, les despeses en prestacions es van elevar a 35.321 milions d'euros.

El nombre de sol·licituds de prestacions a nivell estatal registrades el mes de novembre del 2020 va ascendir a 2.169.246, la qual cosa representa el 217,8% més que el mateix mes de l'any anterior, al mateix temps que les altes tramitades han estat 1.963.889, el 196,8% més respecte del mes de novembre del 2019.

Així mateix, la despesa en prestacions per ERTO va requerir al novembre de 781 milions d'euros enfront dels 968 milions d'euros que es van gastar a l'octubre i els 944 milions de setembre.

Entre abril i novembre, la prestació vinculada als ERTO va ascendir a un total de 14.173 milions d'euros.

Prop de 8.078.758 persones han percebut prestacions per desocupació en algun moment de l'any 2020. Al màxim mensual s'hi va arribar el mes de maig, quan 5.986.864 persones es van beneficiar d'alguna prestació del servei estatal d'ocupació (SEPE).

El secretari d'Estat d'Ocupació, Joaquín Pérez Rey, va incidir en roda de premsa que en els 11 primers mesos de 2020 s'han destinat prop d'un 3% del PIB a despesa vinculada a protecció social, una xifra similar a la que es va emprar durant la crisi econòmica de 2013. No obstant això, va destacar que «la gran diferència és que en la crisi anterior van ser per a prestacions per desocupació i aquesta vegada s'ha dirigit a protegir l'ocupació i evitar que hi hagués una destrucció» de llocs de treball.