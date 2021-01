Michelin preveu suprimir fins a 2.300 llocs de treball a França en els propers tres anys

El fabricant francès de pneumàtics Michelin anunciar ahir que durà a terme un pla per millorar la seva competitivitat a França en el qual inclou la possibilitat d'acomiadar fins a 2.300 empleats durant els pròxims tres anys. D'aquesta xifra, 1.100 llocs correspondrien a oficines i els altres 1.200 es realitzarien en fàbriques, segons explicar la companyia gal·la a través d'un comunicat. La seva intenció és que el 60% d'aquests acomiadaments es facin a través de prejubilacions de treballadors elegibles i la resta es produeixi com a cessaments voluntaris «amb el suport del grup». També preveu la possibilitat de fer reubicacions.

El fabricant gal va dir que es tracta d'un pla de tres anys per millorar el rendiment de les seves operacions tant a les seves fàbriques com a les oficines. De fet, preveu augmentar la seva competitivitat en totes dues àrees fins a un 5% a l'any. En el comunicat, a més, va descartar el tancament dels seus centres de producció a França i va reafirmar les seves «ambicions» de desenvolupament al país gal «consolidant el nostre posicionament en la categoria de pneumàtics prèmium i d'especialitat» al mateix temps que continua buscant nous espais de negocis d'«alt valor afegit» a França, com són el desenvolupament dels seus serveis, de materials sostenibles, en la transició energètica o en el reciclatge.

Per tirar endavant aquest pla, Michelin va assegurar que farà «les despeses de capital necessaris» per modernitzar les seves operacions als seus centres de treball, així com per millorar «la qualitat de la vida laboral», enfocant-se en aspectes com l'automatització i la digitalització. A més, la companyia va destacar que es posa a la disposició dels sindicats «immediatament» per dissenyar aquest pla de tres anys. Finalment, el conseller delegat de la companyia, Florent Menegaux, va assegurar que l'objectiu final del programa és que «França, lloc d'origen de Michelin, continuï sent un país fonamental en la transformació estratègica del grup durant els pròxims anys».