Les catàstrofes naturals causen danys per 210.000 milions de dòlars el 2020

Les catàstrofes naturals han causat durant l'any 2020 pèrdues rècord de 210.000 milions de dòlars (172.000 milions d'euros), dels quals 82.000 milions de dòlars (67.000 milions d'euros) estaven assegurats, segons xifres fetes públiques per la reasseguradora Munic Re.

Aquestes xifres superen molt les de 2019, tant la de danys totals (166.000 milions de dòlars o 136.000 milions d'euros en 2019), com la de danys assegurats (57.000 milions de dòlars o 46.700 milions d'euros en 2019).

La proporció de danys als Estats Units va ser especialment elevada (95.000 milions de dòlars, enfront dels 51.000 milions de dòlars un any abans), per l'elevat nombre d'incendis i huracans. Especialment car va ser l'huracà Laura, amb un cost de 13.000 milions de dòlars. Però els Estats Units també és el país en el qual més danys per catàstrofes naturals estan assegurats (67.000 milions de dòlars en 2020, enfront dels 26.000 milions de dòlars en 2019).

L'any passat, 8.200 persones van morir com a conseqüència de les catàstrofes naturals, enfront de les 9.000 en 2019, per la qual cosa es torna a confirmar la tendència baixista del nombre de morts per una millor prevenció.

Un 60% de les pèrdues totals per catàstrofes naturals no estava assegurat el 2020. En moltes economies asiàtiques només una part petita dels danys està assegurat.

La catàstrofe natural més cara van ser les inundacions a la Xina durant el monsó d'estiu, que va causar uns danys de 17.000 milions de dòlars, dels quals només un 2% estava assegurat.

Les pèrdues a Àsia van arribr fins als 67.000 milions de dòlars (77.000 milions de dòlars en 2019), mentre a Europa van arribar als 12.000 milions de dòlars (10.600 milions de dòlars en 2019).