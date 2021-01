La flota de la UE va continuar sent rendible el 2020 tot i el covid, segons un informe

La flota pesquera de la Unió Europea va ser en general rendible en 2020 tot i l'impacte econòmic de la pandèmia de coronavirus, segons un informe econòmic anual publicat per la Comissió Europea (CE). Brussel·les diu que el fet que la pesca sigui ara més sostenible i que hagi caigut el preu del carburant ha ajudat a mitigar els efectes socioeconòmics de la pandèmia. El document, que passa revista a l'estructura i funcionament de les flotes pesqueres dels estats membres de la UE, abasta el període 2008 a 2020 i inclou informació sobre la capacitat pesquera, l'esforç, l'ocupació, els desembarquis, els ingressos i els costos de la flota de la UE. La Comissió precisa que les estimacions de rendiment per a 2019 i 2020 «són només projeccions i de cap manera poden considerar-se pronòstics», ja que les últimes dades notificades pels estats membres són de 2018 i únicament hi ha informacions preliminars de 2019.