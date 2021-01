Telefónica estén la fibra òptica a més de 3,7 milions d'habitatges i comerços catalans

Telefónica ha estès la fibra òptica a més de 3,7 milions d'habitatges i comerços de Catalunya, segons el balanç d'accessibilitat a Internet de la companyia a tancament de 2020. A Barcelona, 2,8 milions de llars i botigues ja poden contractar aquest servei; a Tarragona, 376.800; a Girona, 306.900, i a Lleida, 179.500. En total, el 77% d'habitatges i negocis del territori tenen fibra òptica. El 2020, la companyia ha instal·lat aquesta tecnologia en 46 municipis de Catalunya i preveu desplegar-la a tots els municipis catalans abans que finalitzi 2025. La companyia també ha desplegat tecnologia 4G i 5G en l'últim any. Actualment, un 98,5% dels catalans disposen de cobertura 4G i un 81% tenen accés a la connexió 5G. Telefónica ja ha cobert 200 poblacions amb 5G. La xarxa de coure haurà de ser substituïda per fibra abans de 2025, quan també finalitzarà l'apagat de la xarxa 3G. Tot plegat, quan la demanda d'Internet s'ha disparat per la pandèmia.