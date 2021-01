El Govern espanyol demana a la CNMC que investigui l'augment del preu de la llum

El Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic ha demanat a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) que, en circumstàncies com l'actual, en què el preu de l'energia s'ha disparat coincidint amb una onada de fred, «vigili i acrediti» que s'ha actuat correctament en el mercat de l'energia.

En un fil de tuits, el ministeri va explicar ahir que la manera com el dret europeu estableix la forma de fixar els preus en els mercats elèctrics fa que en ocasions puntuals de molta demanda i poca aportació de les energies renovables els preus s'encareixin.

Segons assegura el ministeri, a més, els ciutadans paguen quasi un 40% menys que fa dos anys a la part d'energia del rebut de la llum però que «fins a completar la transformació dels sistema energètic poden tenir lloc episodis de pujada puntual com l'actual».

«La transformació del sistema energètic està sent molt positiva en l'evolució de preus, però fins que no s'hagi completat és difícil evitar que en un mercat marginalista no hi hagi algun episodi puntual com aquest», va concloure el ministeri.