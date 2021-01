El dia 5 es va vèncer el rècord de temperatura més baixa registrada (en una estació o homologada) a Catalunya de -34,1 graus. Aquesta onada de fred que ens impregna tot el nostre cos i també congela els nostres sentits, es diu Filomena.

Sembla, doncs, que aquest fred ha vingut per quedar-se uns quants dies, i que congela tot el que ens envolta. Fins i tot al Departament de Salut de la Generalitat i al d'Interior se'ls ha congelat la capacitat de prendre decisions. Ho hem vist en la lentitud en el desallotjament de la rave de Llinars del Vallès, una festa il·legal de fins a 300 persones, o en la lentitud en subministrar vaccins que resten emmagatzemats en algun congelador i encara no se sap per quina raó s'estan administrant amb compta gotes, i ja sabem que no és per falta de personal, sinó que els ho demanin als Col·legis d'Infermeria, Medicina, Farmàcia, Fisioteràpia, Podologia, Veterinària... segur que se'ls acudiran mil maneres perquè els vaccins no s'encallin. Va, home, va, ja n'hi ha prou, que aquesta pandèmia ens està deixant sense ni un bri d'esperança i necessitem solucions, i no més problemes.

I no em vull imaginar què passarà fins al dia 14 de febrer -si és que se celebren les eleccions-, on els plats bruts i els plats trencats seran el plat de cada dia, per twitter, ràdio, premsa i mitjans audiovisuals. Segurament, com que no es podrà fer campanya presencial, serà més mediàtica que mai, i el que abans quedava reduït a un cercle petit de persones que assistien a mítings de cada partit , ara s'escamparà com mai. I és que aquesta legislatura, que ja va néixer complicada i que la covid encara ha complicat més, ens ha ensenyat que no tothom sap treballar en equip, o encara més greu, sap liderar equips. I ningú diu que sigui fàcil, però és el que hi ha, i sinó que ens ho diguin als empresaris i autònoms d'aquest país, que hem hagut de motivar-nos per tirar endavant i motivar els treballadors i treballadores de les nostres empreses per no defallir en un any molt dur en l'àmbit econòmic i personal. Maleïda covid!

Durant la campanya electoral, no serà el moment, doncs, de fer retrets ni de fer penjar-se medalles, sinó de presentar projectes seriosos per treure el país d'aquesta depressió a la qual ens hem vist abocats. L'avenç cap a una immunitat de grup hi ajudarà en el tema de salut, però ens faltarà recuperar la vitalitat econòmica per poder incrementar l'ocupació i aixecar els ERTO i inserir persones que estan a l'atur. S'obren noves oportunitats per a les nostres empreses amb grans reptes transformadors dels nostres models productius basats en la sostenibilitat i la digitalització, però també en una transformació del nostre teixit comercial donant valor a la proximitat i al consum responsable o a un «repensar» el nostre model turístic menys de masses i més de qualitat i experiències; en aquest sentit, per a una comarca com el Bages i una ciutat com Manresa el 2022 pot ser un exemple.

Per tant, la Filomena no és només una onada de fred, sinó que també ens porta la tercera onada de la pandèmia, on es preveu més confinament i, per tant, més pobresa, i un cop baix a la moral de tothom: nens, adolescents i joves, la gent gran, els treballadors i treballadores i els empresaris i empresàries. Ho hem de fer molt bé com a societat perquè el nostre sistema sanitari no es col·lapsi. Però per acompanyar les noves mesures, les empreses i autònoms necessiten encara més ajudes en forma de diners, no només ajornaments o reduccions de les obligacions, que són moltes, sinó també per tornar a posar il·lusió en un any que es preveu més costerut que l'any 2020.